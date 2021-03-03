İktidar, 'Kanal İstanbul için' yasal değişiklik peşinde
TBMM’YE sunulan 12 maddelik yasa teklifiyle Kanal İstanbul ile yol bağlantısının sağlanacağı Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesine dış kredi sağlanması için Ulaştırma Bakanlığı’nın ilk kez kefil olacağı belirtildi. CHP’li Akın, “İktidara yakın şirketlere ayrıcalık sağlanacak” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, TBMM’ye sunulan 7 yasada değişiklik yapılmasını öngören 12 maddelik yasa teklifinde, iktidara yakın şirketlere yeni ayrıcalıklar tanındığına dikkat çekerek, Kanal İstanbul ile yol bağlantısının sağlanacağı Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesine dış kredi sağlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilk kez kefil olacağını açıkladı. Akın, “İktidar yanlısı şirket dış kredi bulsun diye Ulaştırma Bakanlığı’nın kefil olması için yasal düzenleme yapılıyor. İktidar; Kanal İstanbul’a henüz tek bir çivi bile çakılmadan bağlantı yolu için özel yasa değişikliği yapmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.
KGM'NİN KEFİL OLMASI YETERLİ BULUNMADI
Akın, “Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılacak proje için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kefil olması yeterli bulunmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasına taraf olmak istemedi. Yurtdışından para bulunamayınca iktidar bugüne kadar uygulanmayan bir yöntemi hayata geçirmeyi amaçlıyor. İlk kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kefil olması için düzenleme yapılacak. Esnafımız, salgında yeteri kadar desteklenmediği için peş peşe iflas etmeye başlarken, ekmek kapısına kilit vururken iktidar; inatla yapacağını duyurduğu Kanal İstanbul’un yol bağlantısı için dış kredi bulamayınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı kefil göstermek için yasa değişikliği yapıyor” ifadelerini kullandı.
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