İktidarın “çoklu baro sistemini” dayatabileceği konuşuluyor.
Siyaset kulislerinde “yeni yasama dönemiyle birlikte meslek odalarıyla ilgili çoklu baro gibi bir düzenlemenin de Meclis’e gelebileceği” tartışılmaya başlandı. AKP’de, “vakalar artarken böyle bir düzenlemenin salgını sekteye uğratacağı” endişeleri dile getirildi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır” sözleriyle birlikte, siyaset kulislerinde, “yeni yasama dönemiyle birlikte meslek odalarıyla ilgili bir düzenlemenin de Meclis’e gelebileceği” tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir dönem meslek odalarının başındaki “Türk” ifadesinin kaldırılacağına yönelik açıklamasıyla birlikte, iktidar cephesinde yeni yasama yılında aynı “çoklu baro” sisteminde olduğu gibi meslek örgütlerinin yapısını da ilgilendiren bir düzenlemenin “gelmesi gerektiği” de konuşuluyor. Buna göre, aynı “çoklu baro” sisteminde olduğu gibi meslek odalarının da üye yapıları ve seçim sistemlerinin değişmesi gündeme gelebilecek.
İktidar, uzun süredir meslek örgütleriyle ilgili bir çalışma yürütüyordu. Hatta Meclis’ten “çoklu baro” sisteminin kabul edilmesiyle birlikte, AKP MYK’de de meslek odalarıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiği tartışılmıştı. Edinilen bilgiye göre, meslek odalarıyla ilgili yeniden “nispi seçim” üzerinde durulabilecek. Nispi temsil sisteminde, her oda veya grup, “aldıkları oy oranlarına göre” üye çıkarabiliyor. Aynı “çoklu baro” sisteminde olduğu gibi bir odanın delege sayısının düşmesi söz konusu olabilecek.
‘SEKTEYE UĞRATABİLİR’
Salgın sürecinde her geçen gün vakalar artarken, iktidarın özellikle TTB gibi kurumlar üzerinde bir düzenleme yapmasının “salgınla mücadeleyi sekteye uğratabileceği” görüşleri AKP içinde de tartışılsa da partinin önceki çalışmaları da “odalar ve birliğin organında yer alan üyeleri ve personeli ile ilgili suç teşkil eden hareketlerden dolayı cezalandırılması” üzerinde de durabilecekleri ifade ediliyor. Buna göre, birlik üyelerinin “kamu görevlisi gibi cezalandırılması” da yeniden tartışılıyor. İktidarın yeni yasama döneminde Meclis gündemine getirip getirmemeyi tartıştığı düzenlemenin içinde “meslek odalarının başındaki Türk ifadesinin de kaldırılabileceği” ifade ediliyor.
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