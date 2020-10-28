İktidarın ‘Cumhuriyet alerjisi’

28 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, konuya ilişkin “Siyasi iktidar, Atatürk Cumhuriyetine alerji duyuyor. Böyle bir şey olamaz” dedi. Altınışık, “Cumhuriyet Bayramı milletin bayramıdır. Dünyanın hiçbir ülkesi, kendi milli bayramlarını bir mülki idare amirinin keyfine bırakmaz. Bu bir nevi Cumhuriyet Bayramı’na getirilmiş bir yasaklamadır. Bu yasaklama, siyasi iktidarın Cumhuriyetin kazanımlarıyla hesaplaşmasıdır. Pandemi sadece Cumhuriyeti sevenlere mi var” sorusunu yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP döneminde milli bayramlara getirilen engellere karşın yurttaşların bu bayramları coşkuyla kutladığını söyledi. Bakanlığın genelgesini “Bunun adı engellemektir, yasaktır” sözleriyle değerlendiren Özel, “Vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için kimsenin onayına ihtiyaç duymamalıdır” dedi. Özel, iktidarın pandemiyi yasaklara alet ettiğini belirterek “İktidar partisi, Ahlat’ta Malazgirt’in yıldönümü etkinliklerinde, partisinin il ve ilçe kongrelerinde almadığı önlemi Cumhuriyet Bayramı için almaktadır” ifadelerini kullandı.

‘BAHANE YARATILDI’

İYİ Partili Türkkan ise AKP iktidarı boyunca Cumhuriyet bayramlarının çeşitli gerekçelerle “daha az coşkuyla kutlanması için” bahane yaratıldığını bu yılın bahanesinin pandemi olduğunu belirtti. Türkkan, “En sessiz şekilde nasıl kutlanır diye program yapılması, Türk milletini rahatsız ediyor” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kısıtlamaları eleştirenleri “Atatürk düşmanlığı” ile suçladı. Çataklı “Salgın göz önünde bulundurularak programlar kutlama komitelerince belirlenecek. Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz” dedi.