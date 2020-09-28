İktidarın hedefindeki Ünal Çeviköz'den açıklama
“Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor” şeklindeki sözleri nedeniyle hedef haline getirilen CHP'nin Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz sessizliğini bozdu.
CHP'nin Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Ünal Çecviköz, katıldığı bir canlı yayında Azerbeycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaya dair söylediği sözler, iktidar partisi ve medyası tarafından hedef haline getirildi.
Dün akşamki yayından bu yana hakkında çok ağır ifadeler kullanılan Çeviköz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Dün katıldığım Habertürk programının videosu buradadır. Dinlemek ve anlamak isteyenlerin bilgisine sunulur. Yalan haberlere inanmak isteyenler nasıl olsa anlamak istemeyeceklerdir. Saygılarımla." diyerek programın videosunun paylaştı.
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