İktidarın övündüğü sisteme rekor şikayet: Her yıl katlanarak arttı!
AKP’nin ‘başarılı’ bulduğu sağlık sistemine yönelik 2019’da şikâyet sayısı 36 bine çıkarken, ilk şehir hastanesinin açıldığı 2017 yılından sonra sorun yaşadığı için başvuruda bulunan yurttaşların sayısının artması dikkat çekti.
İktidarın başarılı bulduğu ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye gıpta edilen sağlık sistemine sahip” dediği sisteme yönelik şikâyet her yıl katlanarak artıyor.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, yurttaşlar 2016 yılında Sağlık Bakanlığı’na 27 bin 675 şikâyette bulundu. Şikâyet sayısı 2017’da 28 bin 911’e, 2018’de 33 bin 685’e ve 2019 yılında ise 36 bin 313’e çıktı.
ŞEHİR HASTANELERİYLE SORUN DAHA DA ARTTI
Erdoğan'ın “hayalim” dediği şehir hastanelerinin açılmasının ardından sorunlara ilişkin başvurularda da artış meydana geldi. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre, “sorunum çözülsün” başlığıyla 2016 yılında toplam 33 bin 819 başvuru yapıldı. 2017’de 36 bin 185, 2018’de 43 bin 412 ve 2019 yılında da 47 bin 562 “sorunum çözülsün” başlığıyla Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu.
TEŞEKKÜR ORANLARINDAKİ ARTIŞ DÜŞTÜ
Sağlık Bakanlığı’na yapılan şikâyetlerin, 2016 ile 2019 yıllarını kapsayan dört yıllık dönemde yüzde 31 oranında artması dikkat çekerken ‘teşekkür’ oralarındaki artış çok daha düşük oldu. Sağlık Bakanlığı’na, teşekkür etmek amacıyla 2016 yılında 9 bin 537 başvuruda bulunulurken bu sayı 2019 yılına kadar sadece yüzde 13 oranında arttı. Bakanlık’a 2019 yılında 10 bin 819 teşekkür iletildi.
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