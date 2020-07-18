İktidarın salgın politikasını eleştirmişti! Üniversitede savunmasını verecek
İktidarın salgın politikasını eleştirmesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala savunmasını verecek.
“Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz” dediği için hakkında Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturma açılan Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, 21 Temmuz'da rektörlükte savunma verecek.
Prof.Dr. Kayıhan Pala'ya destek için sosyal medyadan #KayıhanPalaYalnızDeğildir kampanyası başlatıldı.
NE OLMUŞTU?
Uludağ Üniversitesi, Covid-19 pandemisini yakından takip eden ve TTB’nin oluşturduğu izleme grubunda da yer alan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında önce soruşturma başlatmıştı Bursa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün Pala’yı ihbar etmesinin ardından açılan soruşturmada savcılık ‘görevsizlik’ kararı vermişti.
Bursa Valiliği’nin ihbarının ardından açılan soruşturmada Pala, 'halkı yanlış bilgilendirmek' ve 'paniğe yönlendirmek'le suçlandı.
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