İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan flaş Formula 1 kararı!
İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verdi..
Formula 1 dünya şampiyonasının İstanbul ayağı için beklenen bir seyirci kararı alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek 'Formula-1' yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasıö yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."
Akfırat'taki Formula 1 pistende gerçekleşecek yarışlar için Intercity'nin de sahibi olan Vural Ak, 80 bin biletin satıldığını açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öğrenci-öğretmen pozitif çıksa da eğitime devam edilecek
- AKP'li başkan İBB'ye karşı simitçileri kışkırttı
Video Haberler
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
- Üzerine yürüyen genci silahla bacaklarından vurdu
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öğrenci-öğretmen pozitif çıksa da eğitime devam edilecek
- AKP'li başkan İBB'ye karşı simitçileri kışkırttı