İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan flaş Formula 1 kararı!

05 Ekim 2020 Pazartesi, 13:40

Formula 1 dünya şampiyonasının İstanbul ayağı için beklenen bir seyirci kararı alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek 'Formula-1' yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasıö yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

Akfırat'taki Formula 1 pistende gerçekleşecek yarışlar için Intercity'nin de sahibi olan Vural Ak, 80 bin biletin satıldığını açıklamıştı.