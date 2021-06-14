‘İlham Perileri’ programı çevrimiçi olarak İstanbul Modern'de

14 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

İlhamın gelmesi, kaybolması ve ilahi güçlere sahip olduklarına inanılan altı filmin yer aldığı ilham perilerinin işlendiği seçki, 18-30 Haziran tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında ücretsiz ve çevrimiçi izlenebilir.

İLHAM PERİLERİ PROGRAMI

UNDINE, 2020

18-20 Haziran 2021

Yönetmen: Christian Petzold

Oyuncular: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree

Petzold önceki üç dönem filminden (Barbara, Phoenix, Transit) sonra bugünün Berlini’ne geri dönüyor ve kendisini aldatan erkeği öldüren mitolojik figür, su perisi Undine’nin efsanesini yeniden yorumluyor.

SHIRLEY, 2020

24-26 Haziran 2021

Yönetmen: Josephine Decker

Oyuncular: Elisabeth Moss, Odessa Young, Michael Stuhlbarg

Film 1965’te 48 yaşında ölen ve Kuzey Amerika kasabalarında geçen dehşet hikâyeleriyle tanınan yazar Shirley Jackson’ın biyografisinden yola çıkmış. Shirley yeni romanını kayıp bir öğrenci



NEDEN YARATICIYIZ?, 2018



20-22 Haziran 2021

Yönetmen: Hermann Vaske

Çekimleri 30 yıla yayılmış bu belgeselin merkezinde tek bir soru var: “Neden yaratıcısınız?” Yönetmen bu sorunun cevabını görsel sanattan müziğe, edebiyattan politikaya uzanan bir yolculukta belgeliyor.

BENİM REMBRANDT’IM, 2019

22-24 Haziran 2021

Yönetmen: Oeke Hoogendijk

Belgesel 1606 ile 1669 yılları arasında yaşamış ünlü Hollandalı ressam Rembrandt’ın tablolarına sahip olan insanları ve Rembrandt uzmanlarını takip ediyor.

AĞAÇLARDAN BAHSETMEK, 2019

26-28 Haziran 2021

Yönetmen: Suhaib Gasmelbari

1989’daki askeri darbe sonucu Sudan’da film endüstrisi çökmüş, sinema yasaklanmış, sinema salonu kalmamıştır. Sinema artık sadece anılarda kalmış gibiyse de zamanında film çekmiş dört yönetmen bunu kabul etmeyi reddeder.