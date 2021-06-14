‘İlham Perileri’ programı çevrimiçi olarak İstanbul Modern'de
İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi programlarına İlham Perileri ile devam ediyor.
İlhamın gelmesi, kaybolması ve ilahi güçlere sahip olduklarına inanılan altı filmin yer aldığı ilham perilerinin işlendiği seçki, 18-30 Haziran tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.
İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında ücretsiz ve çevrimiçi izlenebilir.
İLHAM PERİLERİ PROGRAMI
UNDINE, 2020
18-20 Haziran 2021
Yönetmen: Christian Petzold
Oyuncular: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree
Petzold önceki üç dönem filminden (Barbara, Phoenix, Transit) sonra bugünün Berlini’ne geri dönüyor ve kendisini aldatan erkeği öldüren mitolojik figür, su perisi Undine’nin efsanesini yeniden yorumluyor.
SHIRLEY, 2020
24-26 Haziran 2021
Yönetmen: Josephine Decker
Oyuncular: Elisabeth Moss, Odessa Young, Michael Stuhlbarg
Film 1965’te 48 yaşında ölen ve Kuzey Amerika kasabalarında geçen dehşet hikâyeleriyle tanınan yazar Shirley Jackson’ın biyografisinden yola çıkmış. Shirley yeni romanını kayıp bir öğrenci
NEDEN YARATICIYIZ?, 2018
20-22 Haziran 2021
Yönetmen: Hermann Vaske
Çekimleri 30 yıla yayılmış bu belgeselin merkezinde tek bir soru var: “Neden yaratıcısınız?” Yönetmen bu sorunun cevabını görsel sanattan müziğe, edebiyattan politikaya uzanan bir yolculukta belgeliyor.
BENİM REMBRANDT’IM, 2019
22-24 Haziran 2021
Yönetmen: Oeke Hoogendijk
Belgesel 1606 ile 1669 yılları arasında yaşamış ünlü Hollandalı ressam Rembrandt’ın tablolarına sahip olan insanları ve Rembrandt uzmanlarını takip ediyor.
AĞAÇLARDAN BAHSETMEK, 2019
26-28 Haziran 2021
Yönetmen: Suhaib Gasmelbari
1989’daki askeri darbe sonucu Sudan’da film endüstrisi çökmüş, sinema yasaklanmış, sinema salonu kalmamıştır. Sinema artık sadece anılarda kalmış gibiyse de zamanında film çekmiş dört yönetmen bunu kabul etmeyi reddeder.
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