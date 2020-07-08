İlhan Taşçı'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e: Kamuoyundaki tartışmalardan rahatsız olmasına gerek yoktur

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:51

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Birgün gazetesine verdiği söyleşide, muhalif televizyon kanallarının ekranlarını karartan ve yayın lisanslarının iptali için kritik süreci başlatan RTÜK'ün, tek başına bu işin sorumlusu olmadığını belirterek, “Saray kontrolünde oluşturulan özel bir ekip muhalif kanalları sürekli izliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın medyayı virüs olarak nitelendirmesinin ardından RTÜK'ün peş peşe raporlarla ağır yaptırımlar uyguladığını kaydeden Taşçı, "Ebubekir Şahin’in pusulası Saraydır. Kendi deyimiyle Saraydan gelecek her talimatı emir telakki eder" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Taşçı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Taşçı'nın "Ebubekir Şahin’in pusulası Saraydır" sözlerine şu yanıtı verdi:

"BİZİM PUSULAMIZ MİLLETTİR"

"Üst Kurulumuzun çok değerli Üyesi Sayın İlhan Taşçı… Bizim pusulamız millettir. TBMM’de millet iradesiyle çıkarılan yasaya göre hareket ederiz, siyaset yapmadan işimizi yapmamız gerekir. Ben şahsen böyle yaparım. Sizlerin saray hayallerini ve özel ekip özlemlerini anlayışla karşılayabilirim ama bizler kanunlar çerçevesinde hareket etmeyi şiar edinmiş anlayıştan gelmekteyiz.

"ÜST KURULUMUZU YIPRATMA EYLEMLERİMİZE SON VERMEMİZ LAZIM"

RTÜK içinde özgür irademizle aldığımız kararlarla ilgili özellikle bazı medya kuruluşlarına konuşma alışkanlığından kurtulmamız lazım. Sözümüz varsa sosyal mesafemize dikkat ederek her zamanki gibi karşılıklı konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Millete değil de bir kesime hitap etmek uğruna Anayasal bir kurum olan Üst Kurulumuzu yıpratma eylemlerimize son vermemiz lazım. Kimi medya kuruluşlarının hamiliğine soyunurken kimilerineyse düşmanca tavır takınmanız tarafsızlık ilkemizi zedelemektedir. İvedi olarak kurum menfaatleri açısından bundan vazgeçmenizde fayda var."

Şahin, Taşçı'nın "Saray kontrolünde oluşturulan özel bir ekip muhalif kanalları sürekli izliyor" sözlerine ise şu yanıtı verdi:

"Anlaşılan Sayın İlhan Taşçı tüm zamanını ‘yandaş/iktidara yakın’ diye yaftaladığı kuruluşları takibe ayırıyor ama biz RTÜK olarak hiçbir kuruluşu özel olarak takip etmiyoruz. Dileğim ve beklentim odur ki, bir siyasi partinin temsilcisi gibi değil de özünde bağımsızlık olan RTÜK Üyeliğinin gerektirdiği vakarla zihinlerimiz siyasetten arınmış olarak görevimizi yerine getirelim. Artık kanalları kategorize etmekten, ayrım yapmaktan lütfen vazgeçelim."

İLHAN TAŞÇI'DAN YANIT

İlhan Taşçı ise, Şahin'in sözlerine yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. "Benim pusulam hakikat, adalet ve hukukun üstünlüğüdür" diyen Taşçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Benim pusulam hakikat, adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Önceliğim, RTÜK’ün tarafsız bir kurul olarak, Saraya yakınlığına ya da uzaklığına bakmaksızın yayıncılar hakkında adil kararlar alabilmesidir. Kurulun varlık nedeni tam da budur. Bu konudaki en büyük görev size düşmektedir. RTÜK Başkanı olarak bunu sağlamanız halinde kurumun saygınlığına ilişkin tartışmalar da son bulacaktır.

RTÜK’ün her saygıdeğer üyesi gibi benim de görevim basın özgürlüğü ve özgür yayıncılığın önündeki engelleri kaldırmaktır. Yayıncı kuruluşlara bakış açımızdaki temel ilke, ne tür bir yayıncılık faaliyeti ve anlayışı içinde olurlarsa olsunlar, “Basın ve düşünce özgürlüğü; ifadeyi yayma ve yurttaşların haber alma hakkı özgürlüğü” bağlamındadır. Bu temel ilkeye bağlılık, yayıncıdan yana tavır almak demek değildir. Tersine görevimizin gereğidir. Kamu vicdanını rahatsız eden kararları nedeniyle RTÜK Başkanının kamuoyundaki tartışmalardan rahatsız olmasına gerek yoktur. Bu tartışmaları bitirmenin yolu, yayıncılara çifte standart uygulamamak ve adil olmayan kararlara imza atmamaktır."



