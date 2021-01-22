İlhan Taşçı’dan RTÜK’e ‘Akit Tv’ ve ‘A Haber’ tepkisi

22 Ocak 2021 Cuma, 10:48

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün iktidara yakınlığıyla bilinen kanallar Akit TV ve A Haber’e karşı sessizliğine tepki gösterdi.

Akit TV ve A Haber’deki provokatif yayınlara karşı RTÜK’ün ‘üç maymunu’ oynadığını belirten Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Taşçı’nın şunları söyledi:

“RTÜK, Akit TV’de; Corona günlerinde toplum sağlığı için yaşamlarını feda edip, canla başla didinen sağlık emekçilerine “rüşvetçi” diyenleri görmüyor. A Haber’de Erman Toroğlu’nun, Roman yurttaşlarımıza yönelik ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerini duymuyor.

RTÜK, üç maymunu oynayarak, Türkiye’de düşünce ve basın özgürlüğüne, yayıncılığa nasıl zarar verdiğini; saygınlığının her geçen gün nasıl zedelendiğini bilmiyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum diyecek en son kurum RTÜK’tür. Görmezden gelince sorunlar ortadan kalkmaz.”