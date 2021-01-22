İlhan Taşçı’dan RTÜK’e ‘Akit Tv’ ve ‘A Haber’ tepkisi
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün iktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV’ye ve A Haber’deki provokatif yayınlara karşı ‘üç maymunu’ oynadığını belirterek, “Görmedim, duymadım, bilmiyorum diyecek en son kurum RTÜK’tür. Görmezden gelince sorunlar ortadan kalkmaz” dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün iktidara yakınlığıyla bilinen kanallar Akit TV ve A Haber’e karşı sessizliğine tepki gösterdi.
Akit TV ve A Haber’deki provokatif yayınlara karşı RTÜK’ün ‘üç maymunu’ oynadığını belirten Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Taşçı’nın şunları söyledi:
“RTÜK, Akit TV’de; Corona günlerinde toplum sağlığı için yaşamlarını feda edip, canla başla didinen sağlık emekçilerine “rüşvetçi” diyenleri görmüyor. A Haber’de Erman Toroğlu’nun, Roman yurttaşlarımıza yönelik ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerini duymuyor.
RTÜK, üç maymunu oynayarak, Türkiye’de düşünce ve basın özgürlüğüne, yayıncılığa nasıl zarar verdiğini; saygınlığının her geçen gün nasıl zedelendiğini bilmiyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum diyecek en son kurum RTÜK’tür. Görmezden gelince sorunlar ortadan kalkmaz.”
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