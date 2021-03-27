İlişkiler çıkmazda, dengeyi korumak gerek

27 Mart 2021 Cumartesi, 15:59

Serap Kılıç Baytok, Cumhuriyet Cumartesi eki için yazdı.

Yarınki dolunayın birkaç gündür etkisi altındayız. Dolunaylar enerjilerin açığa çıkarak boşaldığı, hem zorlayan hem de stresi boşaltması dolayısı ile de sonrasında büyük rahatlamanın geldiği zamanlardır. Cuma itibarıyla gerilmiş ve kendinizi bir mücadelenin ortasında hissetmiş olabilirsiniz.

Terazi burcunun 8. derecesinde gerçekleşecek olan bu dolunayın temaları: Beraberlik için mücadele etmek ve başlangıçları yapabilmek için dengeye kavuşabilmek olacak.

Dengeyi ifade eden terazi burcu, hayatımızda harmoniden uzaklaştığımız her alanda yakalanması gerekenleri gösterecektir. Bu dolunay komşu ülkelerle olan irtibatlarda gerginlikler ve diplomatik krizler tetikleyebilir. Savaşı ifade eden koç burcunun antitezi olan terazinin tüm arayışı barışı korumak, diplomasi yaratabilmek ve durumu idare edebilmek üzerinedir. Bu hafta hayatlarımızda huzurumuz bozulmasın diye çoğu zaman idare ettiğimiz konularda karşı tarafın kışkırtmaları sonucu kırılmalar yaşayabilir, barışı daha fazla idame ettiremeyebiliriz. İlişki dolunayı olduğunu unutmamak gerekir. Yakın ilişkilerimiz ve evliliğimiz gündemimizde, bu alanda gelişmelere açık bir süreçten geçeceğiz.

KOÇ:

Bu dünyada sadece siz olmadığını bilseniz de, konu ilişki olduğunda karşı tarafın istekleri sizi bağlamıyor gibi görünüyor. Bu hafta daha çok onun dediği olacak gibi görünmekte, ilişkilerde büyüyecek bazen bitişlerin gerekli olduğunu anlayacaksınız. Hukuki süreçlerinize cevaplar alabilir, aile ile ilgili çözüm bekleyen konularınızın çözümlerini bulabilirsiniz.

BOĞA:

Çalışmak güzel fakat dinlenmek de öyle. Bu hafta kendine zaman ayırmayan boğalar mecburen dinlenebilir, sağlık açısından hassas bir hafta olabilir. Evcil hayvanlar, çalışanlar ve perhiz konularını önceliklendirebilir, birikmiş işleri tamamlayıp, sonlandırabilirsiniz.

İKİZLER:

Aşk hayatında gelişmeler var. Bu hafta baharın ilk uğradığı, gönül yaylarını ilk gevşettiği burç sizsiniz. Sosyal çevre ile birlikte olmak ve eğlenmeye fırsat vermek istediğiniz bir hafta olacaktır. Yeni tanışmalar ilişki başlangıçlarına sebep olabilir. Çocuklarınızın ihtiyaçlarına daha fazla zaman ayıracaksınız.

YENGEÇ:

Yengeç burçları daha aktif oldukları ve insan içine girdikleri bir dönemden geçiyor. İş başlangıçları ve iş hayatı ile ilgili belirsizliklerin cevaplandığı bir dolunay geçirecek, hayatınızın ne yöne doğru gittiğini artık belirliyor olacaksınız. Ev ve aile ile ilgili durumların gidişatı değişebilir.

ASLAN:

Yakın çevre ve akrabaları çok göreceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. İş ya da aile ziyareti sebepli seyahat edebilirsiniz. Yazılı, sözlü anlaşma ve evrak işleri için zaman ayırdığınız zamanlar olabilir. Eşin akrabaları ile ilgili gelişmeler olabilir. Bu hafta bir eğitime başlayacak ya da bildiklerinizi sorgulamak, araştırmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK:

Bu hafta ödemeler ve kazançlar alanında gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte ekonomik bir düzlüğe çıkıyor olabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyebilir, kaynak arayışlarına girebilirsiniz. Değişimleri tetikleyen bu dolunay, çıkan küçük krizlerle vadesi dolmuş ve size hizmet etmeyen şeylerden kurtulmanızı sağlayacak.

TERAZİ:

Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. Bu hafta biraz gergin olabilir, bu enerjiyi sağlıklı sağaltamadıysanız biraz sinirli, telaşlı olabilirsiniz. Beden sağlığınız ve kişisel imajınız ile ilgili değişimler yapmak isteyebilir, kendinizi ortaya koyamadığınız alanlarda artık “ben de varım!” demeye başlayabilirsiniz.

AKREP:

Hiçbirşey saklanmayan akrepler bile bazen şaşırabilirler. Bu hafta gözünüzden kaçan herşey ortaya dökülebilir, detaylar kafa karıştırıcı olabilir. Biraz dinlenmek ve içinize dönmek isteyebilirsiniz. Bağımlılıklardan kurtulmak ve arınma/detox uygulamalarına başlamak için ideal zamanlar.

YAY:

Yaylar için sosyal çevrelere girme zamanları. Arkadaşlar, gruplar, cemiyetler ile kontaklar bir sonraki evreye taşınabilir. Aşk için fırsatlar ve bir araya getirici etkinlikler olacaktır. Gelecek hedeflerini değiştirebilir, size ilham olan kişilerle tanışabilirsiniz. Bir küçük tatil kaçamağı yapma ihtimaliniz yüksek.

OĞLAK:

Oğlak burçları için evde daha fazla zaman geçirebilecekleri bir hafta olabilir. Taşınma, ev ve tadilat gibi konularda bitirilmesi gereken işlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Arsa, tabu, taşınmaz mallar ile ilgili kararlar verilmesi gerekebilir. İş hayatını oluruna bırakmanızda fayda var, işverenlerinizden beklediğiniz cevapları bu hafta alabilirsiniz.

KOVA:

Eğitimler, hocalar ve bilgiler ile ilgili bir dolunay yaşayabilirsiniz. Bilgi almak, paylaşmak ve bilmediğini öğrenmek ile ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Medya, basın-yayın konularında ve uluslararası işlerde gelişmeler gözlemlenebilir.

BALIK:

Kendinizi güvende hissetmeye duyduğunuz özlem, en sonunda krizler deneyimlemenize sebep olsa da bu gidişata bir “dur” diyebileceğiniz dönem geldi. Eşin kaynakları, nafaka ve miras konularında gelişmeler ve sonuçlar alınabilir. Değişim başlatan, dönüştürücü bir hafta olacak.