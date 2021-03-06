İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu

06 Mart 2021 Cumartesi, 00:00

Japon bilim insanları, Itokawa adlı göktaşından getirilen numeneleri inceledi. Araştırmacılar yapılan incelemelerde göktaşında su ve organik moleküller keşfetti.

Geçtiğimiz yıllarda önemli bir uzay görevi gerçekleştiren Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa adlı uzay görevinde Itokawa adlı göktaşından örnek almak üzere uzaya bir araç fırlatmış ve toplanan örnekleri Dünya’ya geri getirmişti.

Webtekno'da yer alan bilgilere göre şimdi ise bilim insanları, Itokawa’dan toplanan numuneleri laboratuvarlarda incelemek ile meşguller.

Perşembe günü (dün), Scientific Reports’ta yeni bir makale makale yayınlayan Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway’den bilim insanları, son derece önemli bir keşif gerçekleştirdiklerini açıkladılar.

Yapılan açıklamaya göre bilim insanları, asteroitten getirilen numunelerde hem su hem organik moleküller tespit ettiler.

S TİPİ ASTEROİTLERE DİKKAT EDİLECEK

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre Itokawa, oluştuğu günden bu yana bir kez parçalanıp yeniden bir araya geldi.

Çalışmanın ortak yazarı yerbilimci Queenie Chan, keşif ile ilgili yaptığı açıklamada bulguların bir asteroidin karmaşık geçmişindeki ayrıntıları sunduğunu ve yaşamı boyunca geçirdiği evrimin Dünya’nınki ile benzerliğinin heyecan verici olduğunu ifade etti.

Itokawa’da yaşamın ortak bileşimleri olan su ve organik moleküller keşfedilmiş olması, bilim insanlarının Dünya dışı yaşam arayışındaki odaklarını güncellemelerine neden olabilir.

Yaşamın izlerini bulmak için daha çok karbon açısından zengin C tipi asteroitlere odaklanan bilim insanları, bu keşifin ardından Itokawa gibi şu ana kadar gözardı edilen S tipi göktaşlarına daha fazla odaklanabilirler.