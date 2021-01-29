İlk kez tespit edildi: İki mutasyon birden aynı kişide görüldü
Covid-19’un mutasyonlarının tespit edilmesiyle birlikte ülkeler mutasyonlu koronavirüse karşı da yeni önlemler alırken Brezilya’da iki hastada mutasyonlarının ikisi aynı anda tespit edildi.
Brezilya’da yapılan araştırmaya göre, iki koronavirüs hastasında iki farklı mutasyonunun görüldüğü açıklandı.
Güney Brezilya’da yapılan araştırmaya göre, ülkede her geçen gün artmaya devam eden koronavirüs vakaları üzerine yapılan araştırmada iki farklı Covid-19 mutasyonunun görüldüğü kişiler ilk kez tespit edildi.
NTV'de yer alan habere göre, her ikisi de 30'lu yaşlarda olan hastalarda, Brezilya varyantı olarak da bilinen B.1.1.28 ile bu varyantın alt kolu olarak tespit edilen P.2 virüsünün aynı anda tespit edildiği belirtilirken, Brezilya’da Covid-19’un kaç tane mutasyonu olduğuna dair derin bir araştırma yapılacağı belirtildi.
Hastalarda Covid-19 semptomlarının hafif olduğu, birinin kuru öksürük diğerinin ise sadece öksürük şikayeti olduğu belirtilirken, hastaların ikisinde de boğaz ve baş ağrısı görüldüğü bildirildi.
Tespit edilen vakalar sonrasında bilim insanları Brezilya’da birden fazla Covid-19 mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle ülkede koronavirüsün daha hızlı yayılacağını ve bunun endişe uyandırdığını belirttiler.
"BAŞKA MUTASYONLAR DA GELEBİLİR"
Rio Grande do Sul eyaletindeki Feevale Üniversitesi'nde virolog olan çalışmanın baş araştırmacısı Fernando Spilki, "Bu ortak enfeksiyonlar, kombinasyonlar oluşturabilir ve gerçekleşenden çok daha hızlı bir şekilde yeni varyantlar oluşturabilir. Bu virüsün başka mutasyonlara da ulaşabileceğini gösteriyor" dedi.
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