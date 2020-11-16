İlker Kaleli 'Öğretmen' dizisine bu sözlerle veda etti
Fox TV'de yayımlanan "Öğretmen" isimli dizi 9. bölümüyle final yaptı. Akif Hoca rolüne hayat veren oyuncu İlker Kaleli diziye "Onuruyla karanlığa meydan okuyan tüm sessiz ve isimsiz kahramanlara... sonsuz teşekkürler..." sözleriyle veda etti.
Fox TV'de yayımlanan "Öğretmen" dizisinin başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un yer alıyordu.
Japon yapımı "Hiragi’s Homeroom"dan uyarlanan dizi, idealist bir öğretmenin oldukça sıradışı bir yolla öğrencilerine ders verme hikayesini anlatıyordu.
Fizik öğretmeni Akif Erdem'in infial oluşturan yöntemleriyle örülü "Öğretmen" dizisi 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen 9. son bölümü ile ekranlara veda etti.
'BU KADAR HAKSIZLIĞIN ORTASINDA'
Dizide Akif Hoca karakterine hayat veren oyuncu İlker Kaleli, dizye Instagram hesabında yaptığı paylaşımla veda etti.
Kaleli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Teşekkürler Akif Hocam...
Bu kadar haksızlığın, edepsizliğin ve yüzsüzlüğün ortasında, dimdik, ne kadar güzel durdun...
Başından beri yanımızda olan seyircimize; yorumlarınızla, sesinizle daha iyi bir dünyayı hayal eden bu yolda buluştuğumuz ve paylaştığımız bütün duygular için teşekkürler...
Ayrıca her şeye rağmen, kendi hayatlarında iyiliğe inanan, birşeyleri değiştirmek için savaşan, iyilik için bedel ödeyen, acı çeken, korkutmalara-sindirilmelere boyun eğmeyen ve onuruyla karanlığa meydan okuyan tüm sessiz ve isimsiz kahramanlara... Sonsuz teşekkürler..."
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