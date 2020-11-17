İlkokul öğretmeni koronavirüsten yaşamını yitirdi

17 Kasım 2020 Salı, 17:38

Sinop Merkez'de 25 gün önce, sınıfındaki öğrencilerde Covid-19 tespit edilmesi ve semptom göstermesi üzerine 61 yaşındaki sınıf öğretmeni Nevzat Çavdar'ın yaptırdığı PCR testi de pozitif çıktı. Çavdar'ın sınıfının, vakalardaki artış üzerine, ilk vakanın saptanmasından yaklaşık 20 gün sonra, geçen hafta karantinaya alındığı öğrenildi.

Eğitim Sen'in verilerine göre, yüz yüze eğitime geçilmesinden bu yana Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen sayısı 17 oldu.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın nedeniyle bir arkadaşımızı daha Sinop Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Nevzat Çavdar’ ı kaybettik. Acımız sonsuz.. Salgının okullara etkisi açıklanmalı, bilim insanlarının “acil kapanma” uyarısı, bilimsel veriler doğrultusunda gerekli tüm önlemler acilen alınmalıdır" dedi. Aydoğan, dün yaptığı bir açıklama ile yüz yüze eğitimin başlamasının ardından 16 eğitim çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.