İlyas Yalçıntaş koronavirüse yakalandı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Katıldığı bir yarışma programında seslendirdiği 'İncir' parçasıyla ünlenen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yalçıntaş şu ifadeleri kullandı:
"Merak edip soran dostlar için; Evde karantinadayım. İlk gün biraz halsizlik vardı. Şu an durumun gayet iyi... Sadece tat ve koku kaybı yaşıyorum ancak o da giderek azalıyor. Aşılarımı olduğum için hastalığı çok hafif geçiriyorum. Lütfen siz de aşılarınızı olmayı ihmal etmeyin. En kısa zamanda aranıza döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgililer"
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