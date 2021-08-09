İlyas Yalçıntaş koronavirüse yakalandı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:45

Katıldığı bir yarışma programında seslendirdiği 'İncir' parçasıyla ünlenen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yalçıntaş şu ifadeleri kullandı:

"Merak edip soran dostlar için; Evde karantinadayım. İlk gün biraz halsizlik vardı. Şu an durumun gayet iyi... Sadece tat ve koku kaybı yaşıyorum ancak o da giderek azalıyor. Aşılarımı olduğum için hastalığı çok hafif geçiriyorum. Lütfen siz de aşılarınızı olmayı ihmal etmeyin. En kısa zamanda aranıza döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgililer"