İmamlar Covid-19’dan ölenleri yıkamak istemiyor
Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, din görevlilerine de “dönüşümlü mesai” ve “esnek çalışma” istedi. Diyanet-Sen, cami görevlileri ve Kuran kursu öğreticilerinin Covid-19’dan yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanmasından sorumlu ve zorunlu tutulmamalarını da talep etti.
Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, geçen hafta içinde yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında taleplerini dosya halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a iletti.
Dosyada, din görevlileri ile dini hizmeti sunan personelin de kamudaki “dönüşümlü mesai” ve “esnek mesai saati ve süresi” uygulamasından yararlandırılması istendi. Özellikle iki veya daha fazla din görevlisi bulunan camilerde acilen dönüşümlü mesai uygulamasına geçilmesi talep edildi. Vefa destek gruplarındaki cami görevlilerine konumlarıyla uyumlu olmayan görev ve sorumluluklar yüklenmemesi istenirken, “Bu görevleri icra eden din görevlilerinden, tedbirlere uyulmaksızın gerçekleştirilen düğün ve diğer toplu merasimleri fotoğraflamaları ve bunları zabıta ve kolluk birimleriyle paylaşmaları beklenmekte ve istenmektedir. Dini hizmetlerin sunumuna yön veren ilke, değer ve yaklaşımlarla uyumlu olmayan bu türden beklenti ve istekler, özellikle cami görevlilerimizi huzursuz etmekte, hizmet sundukları kitleyle görevlerini icrayı imkansız hale getiren gerginlik ve çatışma süreçleri yaşamalarına neden olmaktadır” denildi.
Dosyada, filyasyon ve vefa destek grubu çalışmalarına katılan din görevlilerinin, bu çalışmalarla birlikte asli görevlerini de icra etmek gibi yoğun ve gerçekleştirilmesi neredeyse imkansız bir iş yüküyle karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Din görevlilerinin bu iki faaliyetin icrasında sorumluluk almaları durumunda asli görevlerini icradan muaf tutulmaları talep edildi. Cenazelerin yıkanmasına ilişkin hizmetin belediyeler tarafından bu amaçla istihdam edilen gassal unvanlı personel tarafından gerçekleştirildiğini belirten sendika, pandemi döneminde Covid-19’a bağlı ölümlerde gassal işlevinin din görevlileri, cami görevlileri ve Kuran kursu öğreticileri tarafından üstlenilmesi yönünde zorlama ve baskı yapıldığını belirtti. Sendika, şu talepte bulundu:
“Hukuken görevlerinin arasında olmamasına ve fiilen de kendi istekleri bulunmamasına rağmen bu yönde işlem icra etmeleri istenen din görevlilerine, gassal işlemlerinin icrasını sağlamaya yönelik herhangi bir koruyucu malzeme temini de gerçekleştirilmemektedir. Belediyeler Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında defin ve mezarlık işleri belediyelerin sorumluluğunda olduğu gerçeğinden hareketle kendi istek ve iradeleriyle görevi icra etme hali hariç olmak üzere cami görevlileri ve Kuran kursu öğreticilerinin cenazenin yıkanması noktasında sorumlu ve zorunlu tutulması uygulamasından vazgeçilmelidir.”
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