İmamoğlu, AKP dönemine ilişkin bir dosyayı daha açtı!
AKP dönemine ilişkin dosyaları açmaya devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, 2016'da yapılan yeşil alan ihalesinde belediyenin 2.5 milyon lira zarara uğratıldığını tespit etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında kendi şirketi Medya A.Ş'ye ihale ettiği tanıtım işleri için ödenen 15 milyon 458 bin TL'lik harcamayı yargıya taşıyan Ekrem İmamoğlu, AKP dönemine ilişkin bir dosyayı daha açtı.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İBB Teftiş Kurulu, İBB Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nce 21 Eylül 2016'da gerçekleştirilen “İstanbul Genelinde Yeni Yeşil Alanların Yapım İşi” ihalesini inceleyerek rapor hazırladı. Bu ihale kapsamında yapılan eksik işlerle ilgili 2 milyon 494 bin 11 TL kamu zararı tespit edildi.
Kamu zararına neden oldukları tespit edilen eski İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü, eski Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı ve o dönem ihale yetkilisi olan İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı hakkında düzenlenen rapor, soruşturma izni için İstanbul Valiliği'ne gönderildi. Ancak valiliğin soruşturma izni vermediği öğrenildi. İBB'nin uğradığı 2.4 milyonluk kamu zararının 4 eski İBB yöneticisinden tahsili için düzenlenen rapor da İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na gönderildi.
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