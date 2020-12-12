İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul projesini eleştirdiği ve karşı çıktığı için inceleme başlatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği soru önergesi reddedildi.
İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un “Kanal İstanbul” ile ilgili verdiği soru önergesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanmayarak geri gönderildi.
Ersoy, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vererek, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılmasını sormuştu.
“KANAL İSTANBUL DEVLET PROJESİ DEĞİL AKP PROJESİDİR!"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ersoy, "Önerge, TBMM İçtüzüğü ’nün 97’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular” olan soruların Başkanlıkça kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Gerekçesi ile kabul edilmemiş ve tarafıma iade edilmiştir. “Kanal İstanbul” projesi bir devlet projesi değil “AKP” projesidir!" ifadelerini kullandı.
Ersoy, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul projesini eleştirdiği ve karşı çıktığı için inceleme başlatılması hukuka aykırıdır. İçişleri Bakanının Kanal İstanbul projesini “devlet projesi” olarak lanse edip eleştiren ya da karşı çıkan kişi ve kurumlar hakkında soruşturma açılması çok net ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının engellenmesidir” dedi.
Ersoy, ayrıca İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminden önce İzmir Valiliği'ne bir yazı göndererek, belediye başkanları, muhtarlar ve diğer kamu görevlilerinin deprem sonrası açıklama yapmamasını istemesinin AFAD’ın deprem alanı olan yerlerde belediye faaliyetlerinin engelleme ve deprem süreci ile ilgili gidişatın şeffaf yönetilmesinin engellenmesi amacı taşıdığını söyledi.
Ersoy, “Şu anda bu ülkede uygulanan hukuk sistemi AKP’nin yarattığı temeli adaletsizliğe dayanan hukuktur. Ancak yarattığınız hukuksuzluk ile yolsuzluklarının ve talanın üzerini örtemeyeceksiniz.” dedi.
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