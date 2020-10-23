İmamoğlu: Halk önünde hesap verecekler, kararlıyım

23 Ekim 2020 Cuma, 08:34

Medyascope'ta Gazeteci Ruşen Çakır’ın programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi tartışmalarına ilişkin konuştu.

İmamoğlu’nun ‘taksi polemiği’ne ilişkin konuşması şöyle:

“Bu şehrin taksiye ihtiyacı var kardeşim. Takside çalışan benim esnafım mutlu mu kardeşim? Değil. Çalıştığı saat belli değil, aldığı para belli değil, ne zaman kirasının iptal edileceği belli değil. Efendim UKOME karar verecek Mart ayından beri bir genelge çıktı durduk yere bürokrasiden birileri, sivil kıyafetliler, resmi kıyafetlilerle dolduruldu oy verecekler.

Ya kusura bakmayın ama UKOME el kaldır indir yeri değil. Bir şehrin sürecini yöneten gündemini belirleyen, belediye, belediye başkanı tartışılması gereken bir komiteye gidecek; yüzüne bile bakılmadan oy verecek birileri. Benim kanıma dokunuyor.

Dolayısıyla ben sabırla UKOME’nin tavrını uzaktan izliyorum. Yani sabırla izliyorum ama benim halkım adıma sabrım taşabilir. Bu ne zaman biter bilmiyorum; 20 gün sonra mı biter, 1 ay sonra mı biter, 2 ay sonra mı biter bilmiyorum.

Ama gelirim bunun halk adına hesabını orda sorarım o zaman kimse yere bile bakamaz, sokağa çıktığında milletin yüzüne de bakamaz. Hangi kurumun hangi makamın temsilcisi olursa olsun. Arkadaş taksi konusuna çözüm arıyorum ben.”

“TAKSİ DE TAKSİ PLAKASI DA İSTANBULLULARDAN ÖNEMLİ DEĞİL”

“Taksi aşağı, taksi yukarı. Taksi de taksi plakası da İstanbul halkının ve İstanbul halkının itibarından daha önemli değildir. Bakın taksi plakası ve taksinin o tenekeden arabadan bahsediyorum İstanbul halkından ve itibarından daha önemli değil. O teneke parçasına itibarlı gözüyle bakanların, onlara kulak verenlerin halk önünde hesap vermesini sağlayacak Ekrem İmamoğlu.”