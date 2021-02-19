İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme: İki talepte bulundu
Gazeteci İsmail Küçükkaya İBB Başkanı İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Topbaş’ın cenazesinde geçen diyaloğu paylaştı. Küçükkaya, “İmamoğlu, Erdoğan’dan iki talepte bulunmuş” dedi.
FOX TV’de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
İmamoğlu’nun, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesinde Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu kendisine anlattığını belirten Küçükkaya görüşmeden detayları aktardı.
Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 19, 2021
Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/WtL8OuEV1K
"KORUMALAR DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI"
"İmamoğlu şöyle anlattı" diyen Küçükkaya'nın aktarımı şöyle:
"Duamı ettim, Fatih'in türbesine geçtim ve orada da dua etmeye başladım ecdadımıza' dedi. Sonra bir güvenlik gelmiş sayın başkan sizi dışarı alabilir miyiz demiş. İmamoğlu şaşırıp hayrola demiş. Güvenlik 'beyefendi geliyor' demiş. İmamoğlu da 'Ben duamı ediyorum, siz dışarı çıkın. Ülkenin cumhurbaşkanı gelecek, ülkenin belediye başkanı burada' yanıtını vermiş."
Küçükkaya’nın aktardığına göre, İmamoğlu Erdoğan’dan 2 talepte bulundu. İmamoğlu, “Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz.”
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'