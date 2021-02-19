İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme: İki talepte bulundu

19 Şubat 2021 Cuma, 10:30

FOX TV’de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı.





İmamoğlu’nun, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesinde Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu kendisine anlattığını belirten Küçükkaya görüşmeden detayları aktardı.

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"KORUMALAR DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI"

"İmamoğlu şöyle anlattı" diyen Küçükkaya'nın aktarımı şöyle:

"Duamı ettim, Fatih'in türbesine geçtim ve orada da dua etmeye başladım ecdadımıza' dedi. Sonra bir güvenlik gelmiş sayın başkan sizi dışarı alabilir miyiz demiş. İmamoğlu şaşırıp hayrola demiş. Güvenlik 'beyefendi geliyor' demiş. İmamoğlu da 'Ben duamı ediyorum, siz dışarı çıkın. Ülkenin cumhurbaşkanı gelecek, ülkenin belediye başkanı burada' yanıtını vermiş."

Küçükkaya’nın aktardığına göre, İmamoğlu Erdoğan’dan 2 talepte bulundu. İmamoğlu, “Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz.”







