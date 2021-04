İmamoğlu, "İsvan’ın yolunda yürümekten gurur duyuyoruz"

01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

İstanbul’un en yüksek oy oranıyla seçilen eski belediye başkanı Ahmet İsvan anısını yaşatan sergi, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açıldı. Kılıçdaroğlu, “Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’a hizmet etmek, farklı bir şeydir. Bir metropolü yönetmek, devasa sorunları kucaklamak demektir” dedi. İstanbul’a İsvan gibi kalıcı eserler bırakmak istediklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Onun yolunda yürümekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun ev sahipliğinde Saraçhane’deki İBB binasında gerçekleşen açılış törenine eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ile siyasi parti yöneticileri katıldı. 1 Mayıs 2017’de yaşamını yitiren İsvan’ın konuşmasının dinletilmesiyle başlayan törende konuşan İsvan’ın kızı Nurhan İsvan, “Bugün Ekrem İmamoğlu’na olduğu gibi, o zamanlar da 3 büyükşehrin belediyesi, muhalefet partilerindeydi. Onun için, merkezle herhangi bir anlaşmazlık bütün kaynakların kesilmesine sebep olabiliyordu. Şimdi de aynı şey yaşanıyor. Babam buna, belediyeyi kendine yeterli, doğru dürüst yönetilen bir yer haline getirebilmek için itiraz etti. Şimdi bayrağı devretmiş olduğunu çok büyük bir gururla görüyoruz. Sayın İmamoğlu da aynı bayrağı taşıyor” dedi.

‘ÖRNEK BELEDİYECİLİK’

İmamoğlu da İsvan’ın “halkçı belediye başkanı” gibi çok anlamlı ve değerli bir tanımlamayı sonuna kadar hak eden, halka hizmeti daima ön planda tutan bir belediye başkanı olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Kimseyi ayırt etmeden gecekondu bölgelerine hizmet götürerek, şehri çocuk parklarıyla donatarak, sahilleri halka açarak, halkın arsalarını halka geri verme mücadelesi ederek büyük bir ‘halkçı belediyecilik’ örneği sunuyor. İstanbulluların ucuz ve besleyici gıdaya, sağlıklı ve güvenilir suya ulaşabilmesi için bugünün iki önemli kurumu olan Halk Ekmek ve Hamidiye Su gibi şirketleri, Sayın Ahmet İsvan’ın döneminde kazanıyor İstanbul. Yine öğrenci ve araştırmacılara zengin kaynaklarla hizmet veren Atatürk Kitaplığı gibi bir değer de kendisinin eseri” dedi.

‘SAYGI İLE ANACAĞIZ’

Törenin son konuşmasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise özetle şunları söyledi: “Bir kente hizmet eden insanları anmak, onları unutturmamak ve gelecek kuşaklara o değerleri aktarmak için, o insanların yaptıklarını aktarmak için bu tür çabalar büyük bir fırsat. Cumhuriyet tarihimizi yeteri kadar çocuklarımıza anlatabildik mi? İstanbul’un tarihini, Cumhuriyet döneminde İstanbul’a yapılanları yeteri kadar çocuklarımıza aktarabildik mi? Bu tür çabalar, geçmişte yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir fırsat. Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor. Onların hizmetleri unutulmamalı, gelecek kuşaklara aktarılmalı. Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu da bu çerçevede elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Onu her zaman her yerde her ortamda saygı ile anacağız.”

Tören, pandemi önlemleri gereği, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki sınırlı sayıda davetlinin sergi salonunu gezmesi ile tamamlandı.