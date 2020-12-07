İmamoğlu İYİ Partili başkanlarla buluştu

07 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye İmamoğlu ve ilçe başkanlarının yanı sıra İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile yetkililer katıldı.

İlçe başkanlarına 18 ayda gerçekleşen faaliyet ve projeleri anlatan İmamoğlu, geçen haftalarda CHP’li ilçe başkanlarına da benzer bir sunum yaptığını söyledi.

İmamoğlu, sunumunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul İl Başkanı Kavuncu ile olan fotoğrafının yer aldığı, üzerinde “Millet İttifakı’nın mensubu olmaktan gurur duyuyorum” yazılı fotoğrafı gösterdi. İmamoğlu, Kavuncu ile olan fotoğrafını da sunumunda göstererek “Türkiye’nin birleştirici gücü, Millet İttifakı’dır” söylemini yineledi.

Kavuncu da Millet İttifakı’nın siyasetteki öneminden bahsederek, İstanbul’un yönetiminde hep birlikte sorumlu olduklarını ve liyakat ile işbirliğinin başarıyı getireceğini kaydetti.