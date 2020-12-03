İmamoğlu, neden zırhlı araca bindiğini açıkladı

03 Aralık 2020 Perşembe, 13:49

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sürekli kullandığı şahsi aracını, neden İBB’ye ait zırhlı araçla değiştirdiği sorusuna, aracı bakımda olduğu için kurumun arabasına binmek zorunda kaldığını belirterek, “Diğeri bir hafta 10 gün sonra geliyor. Şahsi aracımı seviyorum çünkü arkada çalışma imkanım oluyor” karşılığını verdi.

Bir süre önce IŞİD militanlarınca kendisine yönelik suikast planlandığı ihbarı yapıldığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Başakşehir Kayabaşı’nda, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (ÖZGEM) hizmete açılış törenine sürekli kullandığı şahsi aracı yerine İBB'ye ait zırhlı araçla gelmesi dikkat çekti.

ÖZGEM'in hizmete açılış törenine katıldıktan sonra Avcılara geçen İBB Başkanı İmamoğlu’na sürekli kullandığı aracının İBB’ye ait zırhlı araçla değiştirilmesinin gerekçesi soruldu. 12 yıldır kullandığı şahsı aracının bakımda olduğunu o yüzden kuruma ait aracı kullandığını belirten İmamoğlu “Diğer aracım bir haftadır bakımda. Bir hafta sonra geliyor. Ufak tefek sıkıntıları vardı. O benim şahsi arabam. Bu kurumun arabası. Bazen kurumun arabasına biniyorum ama öbürünü de özlüyorum yani” dedi.

Bir gazetecinin, “Zırhlı bir araç olduğu için güvenlik önlemi gerekçesiyle değişiklik yapıldı diye düşündük” sözleri üzerine, İmamoğlu “Yok değil, diğeri bir hafta 10 gün sonra geliyor. Onu seviyorum çünkü arkada çalışıyorum, o benim ofisim gibi.10-12 yıldır o tür arabaya biniyorum. İnşallah geliyor yakında” diye konuştu.