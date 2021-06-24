İmamoğlu ve İBB'den Boğaziçi öğrencilerine destek

24 Haziran 2021 Perşembe, 08:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından 23 Haziran seçimlerinin yıldönümü nedeniyle Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dün akşam etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Bir seçim yapıldı. Ve sonrasında o seçim iptal edildi. Doğrusu seçimin iptal edileceğini hiç düşünmüyordum. Çünkü en azından hukukun bir kırıntısı kalmıştır. Dolayısıyla iptal edilmez diye düşünüyordum. Seçim iptal edildi, parti meclisimizi topladık. Bazı arkadaşlarımız seçimin boykot edilmesini istedi. 'Hayır' dedim. 'Seçimi boykot etmeyeceğiz. Sandığa hep beraber gideceğiz. Ben bütün İstanbulluların ferasetine güveniyorum. Eğer bu ülkede vatandaşın vicdanına sesleneceksek vatandaş gereğini yapacaktır' dedim. Ve vatandaş gereğini yaptı. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişlerdi. Bu cümlenin tersi ise, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" dedi.

İmamoğlu ise konuşmasında, ''23 Haziran'da sandıklardan yalnızca oy pusuluları değil, bir de hesap pusulası çıktı. Ama sizler hala bu iradeyi anlamadınız'' ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

İmamoğlu, atanmış rektör Melih Bulu'yu protesto ettikleri için burs ve kredileri kesilen öğrenciler için ''Bursları kesilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vereceğiz'' ifadelerini kullandı. İmamoğlu, ''Demokratik duruşlarından ötürü Boğaziçi Üniversitesi’nde bursları kesilen üniversite öğrencilerinin devlet kapısı İBB’dir. Gelsinler, bursları hazır'' diye konuştu.



