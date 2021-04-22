İmamoğlu: Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı içine alan tam kapanma kararı alınmalı
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk canlı yayınında
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk canlı yayınında, "Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı. Biz de belediyede korona nedeniyle 48 çalışanımızı kaybettik" açıklamasını yaptı.
Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, pandemi sürecine ilişkin "Ülkemizin tam kapanmaya ihtiyacı var. Ramazanın son 2 haftası ile bayramı da dahil ederek toplam 3 haftalık bir tam kapanmanın faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
İmamoğlu'na yöneltilen bazı soru ve cevaplardan satır başları şöyle:
"Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı. Biz de belediyede korona nedeniyle 48 çalışanımızı kaybettik."
2 yılda İstanbul'da neler değişti?
"Bu süreye çok şeyi sığdırdık. 1.5 milyon haneye destek verdik. Şu ana kadar 500 milyon lira da yatırım yaptık. Dünyada aynı anda 10 metroyu birden yürüten tek kurumuz."
İstanbul'un borç yükü arttı mı?
"İstanbullu ilk defa finansal rakamları şeffaf bir şekilde biliyor. Devraldığımızda 6 milyon parayla aldık, 29 milyar da borç vardı. Şimdiye kadar aldığımız kredi kadar da borç ödemişiz"
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