Dilek İmamoğlu: Sağlık durumumuz gayet iyi
Koronavirüse yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, kendisi ve çocuklarının durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu, "Çocuklarımızın ve benim sağlık durumumuz gayet iyi. Güzel dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Bu vesileyle tekrar şunu vurgulamak isterim. Bir seneyi aşkındır bu zorlu süreçte bizler için büyük mücadele veren tüm sağlık çalışanları; iyi ki varsınız, size minnettarız" dedi.
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