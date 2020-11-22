İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması: AKP'li Mevlüt Uysal'ın 134 milyonluk harcamasına ödül

22 Kasım 2020 Pazar, 08:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul için astığı afişlerden dolayı “kamu zararına yol açtığı” iddiasıyla inceleme başlatılırken, İmamoğlu'ndan önceki AKP'li Başkan Mevlüt Uysal döneminde İBB'nin yaptığı ve Sayıştay raporlarında da yansıyan milyonluk harcamalara hiçbir işlem yapılmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuk olduğu programda Altaylı'nın "Ekrem İmamoğlu, bu kaynakları Kanal İstanbul mutlaka yapılmalı, Kanal İstanbul helal olsun, alkışlıyoruz diye harcasaydı yine suçlama yöneltecek miydiniz?" sorusuna "Aynen yöneltilirdi." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Sözcü Gazetesi'nden Ali Ekber Şen'in aktardığına göre; Yoksullara harcama imkanı sağlayan İstanbulkart için sözleşme imzalanan marketler, İBB'ye pay vermedi ve kart sahiplerine indirim de yapmadı.

2 yılda İBB'nin 314 milyon lirası bu marketlere gitti. Mevlut Uysal dönemindeki miktar 167 milyon lira oldu. Buna rağmen, Uysal'a yönelik bir işlem yapılmadı ve Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanarak ödüllendirildi.

İBB'YE ÖDEME YAPILMADI

Sayıştay'ın 2017 ve 2018 İBB raporlarında, yoksul İstanbullular'a 100 ile 200 lira arasında aylık harcama yapma imkanı veren İstanbulkart üzerinden yapılan harcamalar gözler önüne serildi. 2017'de 9 süpermarket ile anlaşıldı. Ancak sözleşmeye rağmen marketler İBB'ye pay vermedi ve İstanbulkart sahiplerine indirim de yapmadı.

Sayıştay'ın uyarısına rağmen uygulama 2018'de de devam etti. Sayıştay'ın 2018 Raporu'nda şu tespit yapıldı:

“İdarenin bütçesinden sosyal yardım projesi kapsamında çıkan 167 milyon 457 bin 414 TL'lik tutar sadece 06.03.2018-30.06.2018 dönemi için 9 zincir markette; 01.07.2018-30.06.2019 dönemi için ise 10 zincir marketteki alışverişlerde kullanıldığından ve zincir marketlerin idareye herhangi bir bedel ödemeksizin ve sosyal yardım İstanbulkart kullanılarak alışveriş yapanlara bir indirim uygulamaksızın satışlarını gerçekleştirdiğinden, ayrıcalıklı hale getirilerek gelir elde ettikleri tespit edilmiştir.”