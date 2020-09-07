İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş

07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:28

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman'ın koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle eleştirilen düğün törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da katıldığı öğrenildi.

Vali Seddar Yavuz'un törene katılımı, sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğrafları ve “Çok kıymetli Kocaeli Milletvekilimiz Sn. @cemil_yaman 'ın oğlu Hasan Hüseyin ve Rümeysa çiftinin nikah törenine katılarak bir ömür boyu mutluluklar diledik” mesajıyla ortaya çıktı.

İşte Yavuz'un paylaşımı:

İMAMOĞLU’NA YASAK KOYAN VALİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ordu’daki görevi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yasak koyan vali olarak hatırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıl 23 Haziran seçimleri öncesi Ordu’da VIP salonuna alınmamıştı. İmamoğlu’nun salona alınmamasının gerekçesi olarak dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’un talimatı olduğu söylenmişti.



