İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya 'vefat sayısı' yanıtı

26 Kasım 2020 Perşembe, 15:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi uygulamalarıyla ilgili kararların alınacağı UKOME toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Sağlık Bakanı’nın, sizin açıkladığınız verilerle ilgili açıklamaları oldu. ‘Bizim açıkladığımız rakamlar doğru, herkes kendi icraatına odaklanmalı’ dedi. Enfeksiyona bağlı her hastalığın ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla girildiğini, Covid’in ayrı olarak yazıldığını söyleyip, size yönelik bazı eleştirileri oldu. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz” sorusuna şu yanıtı verdi:





BİR BELEDİYE BAŞKANI, ÖLÜM SAYISINI AÇIKLAMAKTAN NASIL MUTLU OLSUN?

“Dün akşam, şeffaflıkla ilgili önemli bir adım atılmıştır. Başından beri istediğimiz; verilerin şeffaflıkla paylaşılması. Şu an, İstanbul başta olmak üzere, zor durumda. Hastanelerdeki durum, insanların yakın çevresindeki hastalıkla ilgili süreç ortada. Verilere biz de hakimiz. Böylesi bir ortamda, sürecin şeffaf bir biçimde paylaşılması, tolumun daha iyi tedbir alması, daha sıkı tedbir alması konusunda adım atmalarına fırsat tanıyacak, insanlar tedirgin olacak. Şu tarafına üzülüyorum: Bir belediye başkanı, ölüm sayısını açıklamaktan nasıl mutlu olsun? Böyle bir şey mümkün mü? Biz, bu durumu açıklamaktan imtina ediyoruz; üzgünüz. Ama bundan sonra şeffaflıkla bu süreç yönetilsin. Çünkü gerçekten biz pandemiyi, şeffaf bir süreç yönetimiyle yenebiliriz. Pandemi sürecinden ancak böyle galip çıkabiliriz. Dün; Rusya’da, Almanya’da ölüm sayılarının çok yüksek sayıda olduğu açıklandı. Ne oldu yani; Almanya’nın ışıltısı mı kayboldu? Ya da Rusya çöktü mü yani? Toplumla bunların paylaşılması, toplumun da süreci ciddiye almasına ve ilgililerin de bu konuyla ilgili çok daha sıkı tedbirler açıklamasına vesile olacaktır.

GEÇEN SENE İLE BU SENE ARASINDA BAŞKA BİR BULAŞICI HASTALIK YOK Kİ; BİR TEK COVİD VAR

“Gelelim hala ölüm sayısı ile ilgili açıklama çabasına. Üzülerek takip ediyorum. İstanbul’da, geçen senenin Kasım ayı ile bu sene arasında, son 10 günde 2 katından fazla ölüm sayısına ulaştık. Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık yok ki; bir tek Covid var. Yani, geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık varsa, açıklasınlar. İki katını aşan vefat sayısı var; hala böyle bir çaba gösteriyorlarsa üzülüyorum. Yapmasınlar. Süreci şeffaf yürütsünler. Geçmişe dair verileri de açıklayacağını söyledi Sayın Bakan. Bekliyoruz, onu gördüklerinde durumun daha vahim olduğunu aslında daha iyi anlayacağız. Bu bağlamda süreci, bütün toplumun hissedeceği bir şekilde açıklayarak ve açıklıkla yönettiklerinde galip geleceğimize ve bu virüsü hep beraber yeneceğimize inanıyorum. Kapanma ve bunun gibi talepleri, bilimin bana işaret ettiği biçimiyle açıklıyorum, açıklamaya da devam edeceğim. Ben, sağlık çalışanlarımıza güveniyorum. Allah, onlardan razı olsun ve bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Umarım bir an önce bu süreci, Covid’i mağlup ederiz ve normal günlere hep beraber kavuşuruz.”



