İmamoğlu’ndan bayram mesajı

31 Temmuz 2020 Cuma, 16:22

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dileğim Kurban Bayramımızın hepimize güzellikler getirmesi, başta sağlık. Bulaşıcı hastalık hepimizi yoruyor, bayramda da doya doya kucaklaşamayacağız. İnşallah en güzel duygularla buluştuğumuz günler başlasın.” diye konuştu.

İmamoğlu, İBB tarafından başlatılan Kurban Bayramı bağış kampanyasına katılım çağrısında da bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurban bağışı kampanyası sayesinde 130 bin ihtiyaç sahibi aileye el uzatacak.

İşte İmamoğlu’nun bayram mesajı: