İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı

27 Kasım 2020 Cuma, 17:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İzmit Belediyesi, KİPTAŞ eliyle, ‘Afet Odaklı Sosyal Konut’ üretmek için harekete geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projenin gerçekleştirileceği Arızlı Mahallesi’nde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bir araya geldi. Önce projenin temelinin atılacağı araziyi gezen İmamoğlu ve Kaplan, daha sonra aynı noktada KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile birlikte kameraların karşısına geçti.

“KANAL İSTANBUL YAPILMAYACAK”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız” şeklindeki sözlerine şöyle yanıt verdi:

“Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü; İstanbul’un sonu gelmesin diye, İstanbul’un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek.”

“İSTANBUL, HER AÇIDAN TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİ”

“Başkanımızla burayı görmek hem tebrik etmek hem de ilişiklimiz nasıl yürüyor, sonrasında aşamalar neler olacak görmek istedik” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Önce şunu söylemek lazım: İstanbul, her açıdan Türkiye’nin lokomotifi. İstanbul’da atılacak her adım, gerçekten Türkiye’yi etkiliyor. Başka bir boyutu da İstanbul’un, özellikle Türkiye’nin yakın coğrafyasına çok sıkı bir diyalogla bir ilişki biçiminde olma zorunluluğu var. Neredeyse Bolu’dan başlayın ta Edirne’ye kadar, bir başka ucu Balıkesir-Bursa’dan, yani bir nevi Marmara Bölgesi’nin tümünü etkileyen bir kenttir İstanbul. Trafiğiyle, yaşamıyla, enerjisiyle, üretimiyle, her yönüyle… Burada da en sıkı iletişim oluşturduğu illerin başında Kocaeli geliyor.”

“İZMİT DE KOCAELİ’NİN CAN DAMARI”

İstanbul ve İzmit’in üretim, sanayi ve kentleşme gibi konularda benzer sorunları yaşadığını kaydeden İmamoğlu, “Su politikaları olsun, enerji politikaları olsun, ulaşım politikaları olsun hep beraber hareket edebilme kabiliyetini geliştirmeliyiz diye, böyle bir ana prensip koyduk ortaya. Burada da en hızlı iletişimi Kocaeli ile kurduk. Bu da aslında bir ihtiyaç. İzmit de Kocaeli’nin can damarı, kalbi. Aslında İzmit de bu büyük şehrin lokomotifi. Bu lokomotifin de gerçekten çok çalışkan, çok istekli ve yöresini çok seven bir belediye başkanı var. Bu da bizim için bir şans. Dolayısıyla bu sağlıklı diyalog biçimi, hızlıca bizi bu sonuca ulaştırdı” dedi.

“İYİ İLETİŞİMDE OLMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR”

“Ama biz, burada kalmak istemiyoruz” diyen İmamoğlu, deprem sorununa değindi:

“Deprem, hepimizin öncelikli gündemi, İstanbul’un en önemli gündemi. Bu, Kocaeli için de geçerli. Özellikle burada, deprem adına atılacak her adımda, kentsel dönüşümden bu tarz sosyal konut üretimine varıncaya kadar ve başka konularda da her zaman iyi iletişimde olmak zorunluluğumuz var. Bunu geliştireceğiz. Ve inşallah hem İzmit’i hem İstanbul’u ve yakın coğrafyayı, depremden en az etkilenecek sağlam bir yapıya büründürmenin adımlarını hep birlikte atacağız. Bu konuda bakanlıkla da diyaloglarımız sürüyor. Bu, gerçekten siyaset üstü bir mesele; milli bir mesele. Ben, hatta bağımsızlık sorunu gibi de büyütüyorum meseleyi, ki bu gerçekten de öyle. Analiz edildiğinde herkes, bunu hissedecek. Umarım, Fatma Başkanımızla, İzmit Belediyemizle çok daha güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz.”

“KAPIMIZ HER PARTİDEN BELEDİYEYE AÇIK”

Kapılarının her siyasi partiye ait belediyelere açık olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bizim kapımızı çalan her belediye ile iş geliştirmek, dayanışma içinde olmak hem İstanbul’umuza yakışan hem de bizim yol yürüyüşümüze yakışan bir anlayıştır. Bunu da altını çizelim. Hiç kimseye kapımız kilitli değil, aksine ardına kadar açıktır. Bunu da buradan duyurmuş olalım” diye konuştu.

“PROJENİN ADI, ‘KİPTAŞ İZMİT ÇINAR EVLERİ’ OLACAK”

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçildikten sonra, İzmit’e yaptığı ziyarette kendilerine destek sözü verdiği bilgisini paylaşan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ise, projenin adının, belediyelerinin logosundan esinlenilerek, “KİPTAŞ İzmit Çınar Evleri” olacağı bilgisini paylaştı. Pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarına projede öncelik tanıyacaklarını belirten Kaplan, şöyle konuştu:

“Üç ay önce bir araya geldik, İBB ekipleriyle beraber. Önce, İzmit’te neler yapabilir diye başlıklar belirledik ve o başlıkların ardından da yavaş yavaş birimlerimiz, projeler için görüşmelere başladı. Üç ay sonra, bu projelerin en önemli ayaklarından olan, ‘Afet Odaklı Sosyal Konut’ projesine, bugün burada ‘Bismillah’ diyerek başlıyoruz. Sayın Başkanı’mız bugün araziyi görmeye geldi. KİPTAŞ, çok hızlı bir şekilde yeri buldu, satın alma işlerine halletti ve projeyi çok hızlı bir biçimde hazırlamış bulunuyor. Bizim için çok önemli ve gurur verici bir iş. Bütün İzmitlilerin huzurunda, Sayın Başkan’ıma ve değerli ekibine, bize kol kanat geldikleri için, bize ağabeylik yaptıkları için teşekkür ediyorum. ‘Güzel işler başaracağız’ demiştik. Biz, buna inandık. Başkanlarımızın desteği ile beraber, İzmit’te, bu bir başlangıç. Çok daha güzel projelerin devamı gelecek.”

“TEMELİ ARALIK’TA ATACAĞIZ”

KİPTAŞ olarak İzmit Belediyesi ile örnek bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt, bölgede yapacakları sosyal konutların butik tarzda olacağı ifade etti. Kocaeli de yaşayan ve üzerine kayıtlı ev olmayan vatandaşlara yönelik üretecekleri projenin temelini, önümüzdeki Aralık ayı içerisinde atacaklarını aktaran Kurt, “Bugün itibariyle, ilçe belediyelerimizden ruhsatlarımızı aldık. Finans süreçlerini yakın süreçte tamamlayacağız. Talep toplayarak bu süreci yöneteceğiz. Yaklaşık 143 bağımsız birimden oluşan bir proje. Projemizin tüm süreçlerini, şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bundan önceki projelerimizi de böyle yaptık. Yeni dönemdeki en büyük anlayışımız; şeffaf olmak ve katılımcı olmak. Anketimiz dün itibariyle sonuçlandı. 10 bin 300’ün üzerinde katılımcının kararlarıyla, özellikle finans kısmında belirleyici unsurlara yakında karar vereceğiz. İzmit’e hayırlı olmasını diliyorum. Bunun da umarım İzmit’in dayanıklı yapı stokunu artırmaya yönelik farkındalık yaratarak, bundan sonra yapılacak diğer sektör temsilcilerine örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.