İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet portresi hakkında yeni paylaşım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB olarak aldıkları Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan Fatih Sultan Mehmet'in portresine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra'da müzayede ile satışa sunulan Venedikli Ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan Fatih Sultan Mehmet'in portresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın almıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu ilişkin bulunduğu yeni paylaşımda şunları yazdı:
"Fatih Sultan Mehmet Han tüm dünyanın hayran kaldığı bir lider, İstanbul ise tüm dünyayı kucaklayan bir hoşgörü ve medeniyet şehri.
Bu tablo da her yıl milyonlarca ziyaretçinin ilgiyle görmek isteyeceği şehrimizin ve tarihimizin bir sembolü olacak"
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