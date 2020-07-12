İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet portresi hakkında yeni paylaşım

12 Temmuz 2020 Pazar, 08:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra'da müzayede ile satışa sunulan Venedikli Ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan Fatih Sultan Mehmet'in portresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın almıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu ilişkin bulunduğu yeni paylaşımda şunları yazdı:

"Fatih Sultan Mehmet Han tüm dünyanın hayran kaldığı bir lider, İstanbul ise tüm dünyayı kucaklayan bir hoşgörü ve medeniyet şehri.

Bu tablo da her yıl milyonlarca ziyaretçinin ilgiyle görmek isteyeceği şehrimizin ve tarihimizin bir sembolü olacak"