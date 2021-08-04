İmamoğlu’ndan 'THK uçakları' açıklaması

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:02

Türk Hava Kurumu'nun (THK) elinde bulunan ve 'atıl' bırakılan yangın söndürme uçaklarıyla ilgili olarak 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı ortak bir çağrıda bulundu.

11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı yaptığı ortak açıklamayla, THK'nin elindeki yangın söndürme uçaklarını aktif hale getirmeye hazır olduklarını belirtildi.

'BUGÜN DE BAŞVURUMUZU YAPACAĞIZ'

Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ''11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dün aldığımız karar gereği, mevcut uçaklarımızın tadilatı, tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve bu filodan hizmet alma noktasında belediyelerimizin talebi olduğunu dile getirdik. Resmi başvurumuzu da bugün hazırlayıp sunuyoruz. 11 Büyükşehir Belediyesi’nin imzasıyla, görüşmeleri başlatmak adına, bugün süreci başlatıyoruz. Bütün bu gelişmelerle ilgili de bugün Ankara'da Sayın Genel Başkanı’mızla da toplantımız olacak ve kendileriyle bu süreci, belediye başkanlarımızla beraber paylaşacağız. THK iyi olsa, THK’nın onlarca uçağı olsa hangarlarında… Hele bu tür sıcak dönemdeki, küresel ısınmanın etkisi vesaire gibi birçok unsur üzerinden takip edilmesi gereken bir yaz döneminde onlarca uçağımız olsa, bir duman tüttüğünde oraya müdahale eden uçaklarımız olsa… ‘Yangın olmaz mı’ diyoruz; olur. Hep oldu, oluyordu. Ama bugün şu düştüğümüz durumu yaşamazdık. O bakımdan kararlıyız. Bugün de başvurumuzu yapacağız'' diye konuştu.