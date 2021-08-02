Kayyım Heyeti Başkanı Aşçı: Bakım yapma sorumluluğu THK’nın kendisindedir

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin “Kullanılabilecek kapasitede değiller” açıklaması sonrası konuşan Aşçı “Bakım yapma sorumluluğu Türk Hava Kurumu’nun kendisindedir, uçaklara bakım yapılması için öngörülen maliyet 4 milyon dolar” dedi.

Orman yangınları ile ilgili birlikte yeniden siyasetin gündemine giren Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçakları ile ilgili THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, Habertürk TV’ye konuştu.

Uçmayan uçaklar ile ilgili Aşçı, sivil havacılık gereği yapılması gereken bakımların yapılmadığını belirten Aşçı, şunları kaydetti: “Sivil havacılık otoriteleri gereği yapılması gereken bakımlar yapılmadığı için uçabilir halde değiller. Dolayısıyla uçaklar hangarda çalışabilir halde tutulmuyor. Biz elimizdeki ekiple bu uçakların günlük bakımını yapıyoruz. Esasen biz ihale kanununa göre hizmet veren kurum konumundayız.”

BAKIM SORUMLULUĞU KİME AİT?

Bakım sorumluluğunun kime ait olduğu yönündeki soruyu ise Aşçı şöyle cevapladı:

“Bakım yapma sorumluluğu Türk Hava Kurumu’nun kendisindedir. Ben Türk Hava Kurumu kayyım heyeti başkanıyım. Burada yönetim krizi oluşmuş, finansal kriz oluşunca 2019 yılında yönetim el çektirildi, biz 3 kişilik bir kayyım heyeti olarak buraya atandık, finansal krizi çözelim diye.

“MALİYETİ 4 MİLYON DOLAR”

Kurumun şirketlerinin 1 buçuk milyar lira bankalara borcu var. Bu uçaklara bakım yapılması için öngörülen bakım maliyetleri 4 milyon dolar. 4 milyon dolar finansmanı ben sağlayacağım, bu uçaklar ihalelere girecek ancak o zaman kullanabilirim. Bizim uçaklarımızın motor tipleri itibariyle artık şartları sağlamıyoruz, bu uçaklar 2020 yılından itibaren kullanılmıyor.”

Daha önce de THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın sözleri büyük tepki çekmişti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün THK’yı aradığını fakat hiçbir yöneticiye ulaşılamadığını açıklaması üzerine Aşçı, CNN Türk canlı yayına bağlanmıştı. Düğüne gittiğini açıklayan Aşçı, “Arayanlar hakkını helal etsin” demişti.