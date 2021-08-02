THK'den 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması
Türk Hava Kurumu'nca (THK), kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKÜ) mütevelli heyet üyeliğine atanmasında kayyum heyetinin ilgisinin bulunmadığı açıklandı.
THK'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine, THK kayyum heyeti tarafından atandığı yönünde haberlerin yer aldığı bildirildi.
Bu konunun gündeme getirilmesinin gazetecilikle bir alakasının bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yapılan araştırmalarda, Sezgin Baran Korkmaz'ın THK Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine, 24 Ekim 2016 tarihinde THK Havacılık Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında alınan bir kararla atandığı görülmektedir. Bu kişinin atandığı dönemde THK kayyum heyeti görev yapmamakta olup, ilgili tarihte THK Havacılık Vakfı ve THK Genel Başkanı Sayın Kürşat Atılgan'dır.
"HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"
Öte yandan,
Sezgin Baran Korkmaz adlı kişi, 24 Ekim 2018'de THKÜ mütevelli heyet üyeliğinden
kendi isteğiyle istifa etmiştir. Kayyum heyeti ise bu tarihten 1 yıl sonra 16
Ekim 2019 tarihinde göreve gelmiştir. Görüldüğü üzere, THK kayyum heyetinin
Sezgin Baran Korkmaz'ın THK Üniversitesi mütevelli heyetine atanmasıyla hiçbir
ilgisi yoktur. Yapılan atamalar ve istifa ile ilgili evrak kurumlarımızda
tarihleriyle birlikte resmi kayıtlarda mevcuttur."
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