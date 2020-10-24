İmamoğlu'nun ardından CHP'de koronavirüs alarmı!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 15:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından CHP İstanbul’da faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelindeki vakaların yüzde 40'ının İstanbul merkezli olduğunu açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının dahi çağırılmadığı ve alelacele yapıldığı iddia edilen toplantılarla İstanbul’daki kötü gidişatın durdurulamayacağına dikkat çekerek iktidara siyasi kaygılarla davranmaktan bir an önce vazgeçerek halkın sağlığı için gerekli önlemleri hızlıca alın çağrısında bulundu.

Kaftancıoğlu, “Görünen o ki; Sağlık Bakanı’na İstanbul’un gerçekleri ya anlatılmıyor ya da anlatılıyorsa bile umursanmıyor. Bakan Koca, sokağa çıkıp birkaç vatandaşı görüp dinlese bile İstanbul’daki pandemi gerçekliğinin ne olduğunu daha objektif görebilecektir. Buradan Bakan Koca’ya tavsiyem İstanbul’daki durumun ciddiye alınarak gerekli tedbirlerin daha fazla geç kalınmadan bir an önce alınmasıdır. Bu tedbirler alınmadığı sürece sonuçtan vatandaşı sorumlu tutmanın hiçbir gerekçesi de olamaz” dedi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NDAN İLÇELERE RESMİ YAZI

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından İlçe başkanlıklarına gönderilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da Covid-19 yayılımının son dönemde hızla artarak ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle;

a. Tedbirlere uygun olarak kısmi açık tutulan ilçe başkanlıklarımızın ziyarete tamamen kapatılması ve sadece bir nöbetçinin bulunması,

b. Danışma Kurulu, örgüt toplantısı, yönetim kurulu toplantıları ve eğitim seminerlerinin online görüşme platformları aracılığıyla gerçekleştirilmesi,

c. Partimizin sahada devam eden çalışmalarının ilan edilecek diğer bir zamana kadar askıya alınması,

d. Devam eden Adım Adım iktidara çalışmamızın yüz yüze eğitim ve saha ön çalışmalarını durdurarak dördüncü kademe eğitimlerinin de online olarak sürdürülerek tüm eğitimlerin tamamlanması,

e. Parti örgütümüze ve vatandaşlara COVİD-19 tedbirlerinin kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla hatırlatılmasının gereğini bilgilerinize rica ederim.