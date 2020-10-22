İmamoğlu'nun salgın toplantısına çağırılmamasına CHP'den ilk tepki: Seçimin intikamını İstanbullulardan almayın

22 Ekim 2020 Perşembe, 23:39

İstanbul'da salgının seyrinin konuşulduğu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağırılmamasına tepkiler büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi resmi hesabı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden paylaşım yaparak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇAĞIRILMAMASI SKANDALDIR"

Yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:

"İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin %40’ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun çağırılmaması skandaldır. Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır. Saray iktidarı, İstanbul'da yaşadığı seçim hezimetinin intikamını İstanbullular'dan alamaz. Halkımızın sağlığından daha önemli bir şey yoktur... Kibirli saray yöneticileri ve bu yanlışla adını kirleten @drfahrettinkoca sağlığı siyasallaştırma yanlışından derhal dönmelidir."

"AMAÇLARI SAĞLIK DEĞİL SİYASET"

Konuya ilişkin Kaftancıoğlu ise, "Masa etrafında oturanların derdinin İstanbullunun sağlığı değil kendi siyasi varlıkları olduğu bir kez daha tescil edilmiş oldu. Sizler kirli siyasetinizi devam ettirirken, size rağmen @ekrem_imamoglu ve belediye başkanlarımız vatandaşın sağlığı için çalışmaya devam edecekler" dedi.