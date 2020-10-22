Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi ile ilgili İstanbul'da yaptığı toplantıya Ekrem İmamoğlu'nu çağırmamış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının İstanbul'daki seyri için yaptığı toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmemiş.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının İstanbul'daki seyri için yaptığı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimler davet edilmişti.
Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, salgının İstanbul'daki seyri için yapılan toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediğini hatta toplantıyı bakan Koca'nın attığı tweetten öğrendiğini aktardı.
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