Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi ile ilgili İstanbul'da yaptığı toplantıya Ekrem İmamoğlu'nu çağırmamış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının İstanbul'daki seyri için yaptığı toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmemiş.

Arda Özarda
22 Ekim 2020 Perşembe, 23:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi ile ilgili İstanbul'da yaptığı toplantıya Ekrem İmamoğlu'nu çağırmamış
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının İstanbul'daki seyri için yaptığı toplantıya İstanbul Valisi  Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü  Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimler davet edilmişti. 

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun,  salgının İstanbul'daki seyri için yapılan  toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediğini hatta toplantıyı bakan Koca'nın attığı tweetten öğrendiğini aktardı.


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