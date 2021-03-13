İMO’dan kampanya: "Her şantiyede bir şef"

13 Mart 2021 Cumartesi, 06:15

Cumhuriyet’e konuşan İMO Başkanı Taner Yüzgeç, güvenli yapı için “projelendirme, inşa ve denetim süreci” olmak üzere birbiriyle bağlantılı 3 temel bileşen olduğunu belirtti. Bu 3 temel bileşenin, nitelikli şekilde yerine getirilmesi gereken mühendislik hizmeti olduğuna işaret eden ve inşa sürecinin, deprem sonrası hasarlar ile doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Yüzgeç, işçiliğin nitelikli kullanımı, nitelikli malzeme kullanımı ve malzeme organizasyonu gibi süreçleri yönetenin şantiye şefi olduğunu söyledi. Yüzgeç, “Mevzuat ‘şantiye şefi 5 ayrı binaya bakabilir’ diyor. Bunun anlamı, işi yönetmek değil, tabiri caizse gidip ‘boy göstermek.’ Bu da tabii ki o hizmetin olmaması, kâğıt üstünde kalması; güvenli yapı üretiminin en önemli ayağının eksik olduğunun tescili anlamına gelir” dedi.

‘SAĞLIK, HİZMETLERE BAĞLI’

Şantiye şeflerinin, iş güvenliğinden de sorumlu olduğunu ancak şantiye şefliği görevinin pratikte yerine getirilmediği için “yerine getirilmeyen bir hizmetten sorumlu olduklarını” aktaran Yüzgeç, “Tam zamanlı olması halinde şantiye şefleri, özellikle bilinçsizlikten kaynaklanan kazaları önleyebilir nitelikte. İşçinin sağlığı bu hizmetlerin var olmasına bağlı. Bu tür hizmetlerin kağıt üstünde kalması halinde ise sonuçlar kaçınılmaz” diye konuştu. Yüzgeç, yapı güvenliğinin, deprem ile de doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak “Depremde oluşan hasarlar da bu hizmetlerin kâğıt üzerinde kalmasıyla ilgili” dedi. Güvenli yapı için nitelikli malzemenin, işçiliğin nitelikli kullanılması ile bütünleşmesi gerektiğini söyleyen Yüzgeç, “Pek çok depremde, uygulama kusurlarından oluşan hatalar nedeniyle yıkıma varabilecak nitelikte hasarlar oluşabilmekte. 1999 depreminden bu yana yaşadığımız tüm depremlerde bu tür örnekleri gördük. Bu, ‘ustalar, işçimiz ne yapacağını bilir’ mantığıyla hareket edilebilecek bir mevzu değil” ifadelerini kullandı.

‘ASLINDA BAKMIYORLAR’

İnşaat mühendisleri dışında da şantiye şefliği yapabilen mesleklerin olduğunu ancak bunların “son derece sakıncalı” olduğunu kaydeden Yüzgeç, bu hizmeti inşaat mühendisleri ve mimarların vermesi gerektiğini söyledi. Şantiye şefliğinin kâğıt üstünde kaldığını, şeflere yalnızca “imza attırıldığını” vurgulayan Yüzgeç, “2020’de verilmiş ruhsatlara bakıldığında, bir şantiye şefi ortalama 2 şantiyeye bakıyor. Devam eden inşaatlar da eklendiğinde bu rakamın 3’e çıktığını görüyoruz. Bir kişi 3 şantiyeye bakıyor ama aslında bunlara bakmıyor anlamına geliyor. Şantiyelerimizin, özellikle yap-sat tarzındaki konut üretimindeki şantiyelerimizin mühendislik hizmeti alamadığını söyleyebilirim. Şantiye şefleri, tam zamanlı olarak inşaatların başında bulunmalı” dedi.