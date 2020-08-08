İmzalar atılırsa en yüksek ikinci limit

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:32

TFF’nin açıkladığı harcama limitlerinden sonra yayıncı kuruluş ve federasyonu tepki gösteren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Limitler açıklandıktan sonra teknik direktör Erol Bulut’la da sözleşme imzalanamayacağı iddia edilirken, yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, harcama limitlerinin teknik direktörlük konusunu etkilemediğini söylemişti.

“BU SİSTEM HİLE HURDAYA GÖTÜRÜR”

Fenerbahçe Üniversitesi’nin yeni dönem tanıtım gününe katılan başkan Ali Koç, “TFF bizim 64 milyon Avro bütçeden 18 milyon Avro’ya düşmemizi bekliyor. Bunun gerçekçi olmadığını herkes biliyor. Bu sistem kulüpleri hile hurdaya götürür. Bu sistem 1900 bilmem kaç liralık anlaşmalara iter, gerekirse biz de yaparız ama biz yaparsak herkes ağzını açar” ifadelerini kullanarak Galatasaray’ın Terim ile yaptığı 1905 liralık sözleşmeye göndermede bulundu.

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINA İMZA ATARSA LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

Harcama limiti 177 milyon TL olan Fenerbahçe, Bankalar Birliği Anlaşmasına imza atarsa limiti yaklaşık 350 milyon TL’yi bulacak. Bunlara ek olarak yüzde 5’e kadar aşım (ihtar cezası) ve oyuncu satışları da eklendiğinde rakamın 400 milyonu bulması bekleniyor. Bu durumda Fenerbahçe en çok limiti olan ikinci kulüp oluyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu anlaşmanın sürdürülebilir olmadığını savunarak imza atmaktan kaçınıyor.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI NE DİYOR? FENERBAHÇE NE İSTİYOR?

TFF, kulüplere borçlarını ödemesi için Bankalar Birliği ile anlaşmasını önererek, çekilen kredinin geri ödemesini 5 sene yapılandırma ile gerçekleşmesini istedi. Bu durumda 5 yıllık vadenin ilk 2 senesinde kulüplere faiz uygulanmazken, üçüncü sene yüzde 5, dördüncü sene yüzde 15, son sene ise yüzde 80’lik faiz ödemesi çıkartıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüplerin mevcut borçlarının ancak 10 sene içerisinde ödenebileceğini belirterek, Bankalar Birliği anlaşmasının sürdürebilir bir sistem olmadığını savunuyor.

Haber Global'e konuşan Alper Pirşen ise, açıklanan limitlerin kendi hesapladıkları limitten daha yüksek olduğunu belirterek “Biz açıklanan miktara değil, uygulanan sistemi eleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Pirşen, kulüplerin Bankalar Birliği anlaşmasına imza atarak sıcak para ile borçlarını ötelediklerini söyledi. Pirşen, “Kulüpler birkaç günlük güzel rüyaya yattılar. Bugünü hesaplayabilen kulüpler bakalım 2-3 sene sonrasını hesaplayabilecek mi” dedi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN LİMİTLERİ ARASINDAKİ FARKIN SEBEBİ NE?

Galatasaray’ın açıklanan limitinin diğer kulüplere nazaran daha yüksek olmasının sebebi sponsorluk anlaşmalarıyla beraber Bankalar Birliği anlaşmasına imza atması olarak gözüküyor.

Galatasaray bu anlaşmaya imza atarak, hem çekmiş olduğu krediye 2 yıl faiz ödememesi, hem sponsorluk anlaşmaları, hem Avrupa gelirleri, hem de oyuncu alım satımıyla harcama limiti en yüksek olan takım konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe’nin uzun bir süredir elde edemediği Avrupa gelirleri ile birlikte Bankalar Birliği anlaşmasına imza atmaması harcama limitinin düşük çıkmasına sebep oldu.