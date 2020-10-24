İnce, Ekrem İmamoğlu için bu mesajı paylaştı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 13:47

İnce, testi pozitif çıkan İmamoğlu için "Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tedavileri devam eden yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



