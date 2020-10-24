İnce, Ekrem İmamoğlu için bu mesajı paylaştı

CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 13:47
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İnce, testi pozitif çıkan İmamoğlu için "Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tedavileri devam eden yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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