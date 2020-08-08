'İnce laik ayağımız olsun' dedi

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:42

AKP yayını Sabah'ta, yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemde olan Muharrem İnce için ilginç bir değerlendirmede bulunuldu.

Gazetenin yazarlarından Mahmut Övür, CHP'de yaşandığı belirtilen iç tartışmayı değerlendirirken Muharrem İnce için "Cumhur İttifakı'nın laik ayağı olarak demokrasiye daha büyük katkı sunmazlar mı?" dedi.

Yandaş yazar, kendi sorusunu da İnce'nin Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül kıyaslaması yapıp "İkisinin arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm!" dediği sözlerini hatırlatarak yanıtladı.

Övür'ün bugünkü "CHP’den ikinci parti mi geliyor?" başlıklı yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Şu da çok merak ediliyor: Peki CHP'den ayrılan İnce ve diğerleri, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın laik ayağı olarak demokrasiye daha büyük katkı sunmazlar mı? Böylece Saadet Partisi'nin tersi de gerçekleşmiş olur.

Aslında İnce'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi CHP'nin Abdullah Gül'ü aday göstereceğiyle ilgili bir soruya verdiği cevap, bu konuda bir ipucu olabilir:

"Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm!"

Şimdi Demirelvari "dün dündür bugün bugündür" diyecek ama yine de insan merak ediyor; 2023'te CHP'nin adayı Gül olsa İnce nasıl bir tavır takınır?"