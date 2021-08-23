İnce ile Soyer arasında "Afiş" krizi: "Flamingoların başkanı"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, isim vermeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
Memleket Partisi'nin İzmir İl Örgütü 1. Olağan Kongresi Kültürpark İsmet İnönü Konferans Salonu'nda düzenlendi.
Kongrede konuşan Memleket Partisi lideri Muharem İnce, partisinin afiş ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldığını öne sürdü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e isim vermeden seslenen İnce, "Flamingoların başkanı" diye tepki gösterdi.
İnce şunları söyledi:
“Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kiminle dans ediyorsun? Kimsin sen benim afişlerimi söküyorsun? Dıştan bakınca ‘flamingoların başkanı', kazıyınca Tayyip'in akrabası çıkıyor. Bak başkan, bu afişler, diğer partilerin afişlerine benzemez. Bu afişler, Memleket Partisi'nin afişleri, farklı, onlarda belediye rantı yok. Onlarda Hazine parası yok. Bu gönüllülerin parası var. O parayı senden alırım."
SOYER'DEN YANIT
Tunç Soyer ise Muharrem İnce'nin sözleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Soyer, “Sayın Muharrem İnce, kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz. Hatırlatayım ben İzmir'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir” ifadelerini kullandı.
Sn @vekilince,— Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 22, 2021
Kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz.
Hatırlatayım ben İzmir’in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım.
Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir. pic.twitter.com/Dyn4ztqIBf
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