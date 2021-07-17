Muharrem İnce'den 'Hilal Kaplan' tepkisi

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:07

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TRT’ye yapılan son atamalara ilişkin “TRT’ye bir kadını atadı. Kadının özelliklerinden birincisi, Fetullah Gülen’e şiir yazmış olması; ikincisi, PKK’ya methiyeler düzmüş olması. O kadının attığı tweetleri siz atmış olsaydınız hepiniz hapisteydiniz” dedi.

Muharrem İnce, bugün partisinin Sakarya il başkanlığı binasının açılışını yaptı. Açılışta konuşan İnce, özetle şunları söyledi:

18 EYLÜL’DE KURULTAY VAR

“Sakarya’ya geldiğimde hep üç şey aklıma gelir. Onlardan birincisi; daha 20’li yaşlarda bile yokken rahmetli babamın kamyonunda muavinlik yaparken buraya şeker fabrikasına gelip küspe alırdık, küspe satardık. Şeker fabrikası vardı bir zamanlar, bu memlekette. Hepsini sattılar. İkincisi; parti içi mücadelelerde vefalı dostları hatırlarım hep Sakarya’dan geçerken. Bir üçüncüsü de Sakarya’nın nehrinden mi, havasında mı, suyundan mı, insanından mı bilmiyorum ama bu şehre gelince umutlarım artıyor. Umutlanırım, daha güzel Türkiye ve daha güzel günler için. Allah’ın izni, milletin isteği ile en kısa sürede örgütlenmemizi tamamlayıp 18 Eylül’de kurultayımızı toplayıp seçime girme hakkını elde edeceğiz."

“EYLÜL AYINDA PAHALILIĞI GÖRÜN”

"Türkiye’nin kötü yönetildiğini, işlerin iyiye gitmediğini üç sene önce söylemiştim. Eylül ayında pahalılığı görün bu memlekette. Neden, biliyor musunuz? Yüzde 14 tarım alanları daraldı. Çiftçi ekmiyor. İkincisi ise kurak oldu. Üçüncüsü ise gübre yüzde 220 arttı. Çiftçiler gübre atamıyor. Çiftçiyi teşvik etmek yok. Çiftçi ürününü ucuza satıyor, tüketici pahalıya yiyor."

“O KADININ ATTIĞI TWEETLERİ SİZ ATMIŞ OLSAYDINIZ HEPİNİZ HAPİSTEYDİNİZ”

"İşte önümüzde bir TRT var. Anayasaya göre tarafsız olması gereken bir kurum. Erdoğan’ın çiftliği, muhalefete yer vermeyen bir TRT. Halbuki hepimiz, elektriğin düğmesine bastığımızda TRT payı ödüyoruz. Her telefon aldığımızda TRT payı ödüyoruz. Her televizyon aldığımızda TRT payı ödüyoruz. 85 milyonun para ödediği bu kurumda nasıl oluyor da yandaşlık oluyor.

Geçtiğimiz günlerde TRT’ye bir kadını atadı. Kadının özelliklerinden birincisi, Fetullah Gülen’e şiir yazmış olması; ikincisi, PKK’ya methiyeler düzmüş olması. O kadının attığı tweetleri siz atmış olsaydınız hepiniz hapisteydiniz.”