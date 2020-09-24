İnci işçisini duyan yok!

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

İki yıldır çalmadık kapı bırakmayan ancak yine de haklarını alamayan İnci Deri’nin eski çalışanlarının hak arayışları sürüyor. Üstelik de işverenin, “yol haritası ve planlaması tamam” demesine karşın... Arayan onlarca emekçi, bu sorunun çözümüne kimler aracı olabilecek, kimler çözüm üretebilecekse onlara seslenmiş, ellerinde senet ya da bilirkişinin belirlediği tazminat belgelerine karşın muhatap bulamamış emekçiler şimdi de twitter’dan yaptıkları bir kampanya ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Kimi Konya’dan kimi Bolu’dan dört yandan kampanyaya katılan ve kiminin 5, kiminin 15 ama en fazla 120 bin alacağı olan emekçiler kamu ya da özel kurum ve kuruluşlardan da destek bekliyor.

DAYANIŞMAYA ÇAĞRI

İnci Deri mağdurları twitter’dan yaptıkları açıklamada özetle, “1000’e yakın çalışan ve ailelerimizle 3 bin kişi mağdur durumdayız. Tüm çalışanların alacağı 50 milyon liraya yakın. Yetkililere sesleniyoruz, şirketin iflas davası var. 102 yıllık bir marka olan İnci’yi TMSF alsın ve satışını yapsın ki bizler de alacaklarımızı alalım. Çünkü verilmiş ve ödenmemiş senetler, arabulucu aşamasında olan davalar var” diyorlar. Diğer yandan işçilerin verdiği bilgilerden öğreniyoruz ki İnci Deri’nin ülkenin çeşitli illerinde ve alışveriş merkezlerinde 10 civarında mağazası İnci bağlantılı isimlerle faaliyete başladı. İnci Deri’nin başka deri mağazalarına İnci bayiliği verdiği verilen bilgiler arasında.

Örneğin Dexter derinin İnci ürünleri sattığı biliniyor. İnci emekçileri, halen İstanbul Özdilek Alışveriş Merkezi’nde Dexter İnci mağazasının açık olduğunu ve satış yapıldığını dile getiriyor. Ayrıca Flo mağazalarının da Dexter İnci markası ile ürün sattığını dile getiren eski çalışanlar, Ankara’da Armada ve Ankara Taursas alışveriş merkezleri ile Bolu Higway’de satış yapıldığını dile getirdi. Sorunun çözümü konusunda etkili olabilecek tüm kamu otoriteleri ve dayanışma yapacak tüm sivil toplum kuruluşlarına seslenen mağdurlar “Madem bu ürünler satılıyor, bizim için de bir adım atılsın. Haklarımızı vermeye başlasınlar” diyor.