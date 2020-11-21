İngiltere Sağlık Bakanı duyurdu: Pfizer/ BioNTech aşının dağıtımı yeni yılda
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs salgınının ülkede giderek arttığına dikkat çekerek dağıtımının büyük oranda yeni yılda gerçekleşeceğini duyurdu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Prof Dr. Uğur Şahin'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BioNTech aşı merakla bekleniyor. İngitere'de Sağlık Bakanı, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının ülkede piyasaya sürülmesinin önümüzdeki ay mümkün olan en kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti. Dağıtımının ise büyük oranının yeni yılda gerçekleşeceğini duyurdu.
AŞILAMA ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLAYABİLİR
The Telegraph'ın aktardığına göre Hancock ayrıca, “Hükümetin bağımsız İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’ndan (MHRA) aşının uygulamadaki uygunluğunun incelenmesinin talep edildiğini aktardı. Matt Hancock eğer aşının uygunluğu doğrulanırsa aşılamayı önümüzdeki ay içinde başlatacağız” dedi. Hancock buna ek olarak, son verilerin İngiltere’de 2’nci dalganın yakın olduğunu sözlerine ekledi.
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