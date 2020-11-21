İngiltere Sağlık Bakanı duyurdu: Pfizer/ BioNTech aşının dağıtımı yeni yılda

21 Kasım 2020 Cumartesi, 12:49

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Prof Dr. Uğur Şahin'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BioNTech aşı merakla bekleniyor. İngitere'de Sağlık Bakanı, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının ülkede piyasaya sürülmesinin önümüzdeki ay mümkün olan en kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti. Dağıtımının ise büyük oranının yeni yılda gerçekleşeceğini duyurdu.

AŞILAMA ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLAYABİLİR

The Telegraph'ın aktardığına göre Hancock ayrıca, “Hükümetin bağımsız İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’ndan (MHRA) aşının uygulamadaki uygunluğunun incelenmesinin talep edildiğini aktardı. Matt Hancock eğer aşının uygunluğu doğrulanırsa aşılamayı önümüzdeki ay içinde başlatacağız” dedi. Hancock buna ek olarak, son verilerin İngiltere’de 2’nci dalganın yakın olduğunu sözlerine ekledi.