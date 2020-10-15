İngiliz futbolu küçülüyor mu?

15 Ekim 2020 Perşembe, 12:00

İngiliz futbolunun yapısını ve ekonomik sistemini değiştirmeyi amaçlayan ‘’ Big Picture ‘’ projesi 20 Premier Lig kulübünün aldığı kararla reddedildi.

İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden olan Manchester United ve Liverpool, hafta başında Premier Lig’i ve ligin ekonomisini etkileyecek büyük değişiklik paketi konusunda anlaşmaya varmış, teklifi diğer takımların önerisine sunmuştu. United ve Liverpool birlikte hazırladığı teklifte, ligin 18 takıma düşürülmesi, sezon başında oynanan Community Shield maçının ve lig kupasının (Carabou Cup) kaldırılması ve alt liglerdeki takımlara sağlanacak maddi destek paketi yer alıyordu. Teklifin görüşülmesi için bir araya gelen kulüp sahipleri, yapılan görüşmenin ardından teklifi oy birliğiyle reddetti. Teklifi yapan Manchester United ve Liverpool böylece sunmuş oldukları tekliften vazgeçmiş oldu. 20 kulüp yöneticisi tekliften sadece alt lig takımlarına yapılacak yardım paketi konusunda anlaşmaya vardı. İki takımın hazırladığı taslakta ligdeki her takımın sahip olduğu oy hakkı kaldırılarak, ‘’ Big Six ‘’ takımları (Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Arsenal) ve Southampton, West Ham ve Everton’a söz hakkı tanınacağı maddesi yer alıyordu. Anlaşmaya göre bu 9 takımdan 6’sının oy çokluğu sağladığı durumlarda ligdeki diğer takımların el değiştirmesini engelleme, sponsorluk ve ticari hakları değiştirme ve televizyon haklarını pazarlama gibi haklara sahip olacaktı. Ancak mevcut durumda 20 takımdan en az 14’ünün değişiklik için oyu gerekiyor. İngiltere’nin önemli gazetelerinden Telegraph’ta yer alan haberde, teklifin arkasında Liverpool’un sahiplerinden olan Fenway Groups ve Manchester United’ın sahibi olan Glazer ailesi yer alıyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde iki Amerikalı grubun ligi dizayn etmek ve Amerikan modeli tarzı bir sistemi lige adapte etmek istediği belirtilmişti.

TEKLİFTE PLAY-OFF İSTEMİ DE VAR

İki kulübün sunmuş olduğu teklifte ligden düşen ve lige yükselen takımı belirleyen yeni bir sistem de mevcut. Teklife göre, ligi son sırada bitiren 2 takım alt lige, alt ligde ilk sırada bitiren 2 takım da Premier Lig’e yükselecek. Premier Lig’i 16.sırada bitiren takım ve Championship’i 3, 4 ve 5.sırada bitiren takımlar aralarında play-off maçları oynayacak ve kazanan takım Premier Lig’de yer alacak.

Big Picture adı altında sunulan teklifte, pandemiden mali olarak etkilenen alt lig kulüplerine 250 milyon Sterlin ödeme yapılacağı, federasyonun (F.A.)’da 100 milyon Sterlin’lik bir ödeme yapacağı belirtilmişti. Bunun yanında Premier Lig’den alt lige düşen takımlara ödenen ‘’ Paraşüt Ödeme ‘’ kaldırılacak ve bu para alt liglere eşit olarak dağıtılması planlanıyordu. Her ne kadar yapılan teklifte kulüplere daha çok gelir taahhüt edilse de sistem temel olarak 9 takıma fayda sağlıyor.

Liverpool ve Manchester United’ın yapmış olduğu teklifte yer alan önemli maddelerden biri de lig kupasının kaldırılmasıydı. Bunun istenmesinin temel sebebi takımlara ekstra maç yükü yaratıyor olmasıydı. UEFA’nın 2024-2025 sezonundan itibaren uygulamayı düşündüğü Süper Şampiyonlar Ligi’nde manevra alanı sağlamak isteyen Liverpool v Manchester United, lig kupasının kaldırılarak maç yükünün azaltılmasını istemişti. Teklifte not olarak Avrupa maçlarına çıkacak takımların arasında düzenlenmesi ilerleyen dönemlerde tartışılabilir ifadesi yer alıyordu.

ALT LİG TAKIMLARI OLUMLU

İngiltere 4.liginde yer alan Colchester United’ın sahipi Robbie Cowling, Sky News’te yayınlanan Ridge on Sunday programında, teklife olumlu baktıklarını, yardım paketi olmadan alt liglerde yer alan takımların ayakta kalamayacağını, seyircilerin kısa vadede tekrar stadyumlara dönemeyeceği için herhangi bir gelirleri olmadığını açıklamıştı. İngiltere’de alt liglerde yer alan birçok takım ev sahibi olduğu maçlarda genellikle yardım kampanyaları düzenleyerek kulübe maddi destek sağlıyor. Ancak pandemi sebebiyle bu etkinlikler de hükümetin aldığı karar doğrultusunda yasaklanmıştı.

HÜKÜMETTEN TEPKİ

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada, hazırlanan teklifin gizli bir anlaşma olduğunu ve lige ve İngiliz futboluna zarar vereceğini belirten bir açıklama yaptı. Spor Bakanı Oliver Dowden, Sky News’te katıldığı programda, teklifin içeriğinin aksine küçük takımları korumayacağını, sadece büyük kulüplere yarar sağlayacağını ve rekabeti öldüreceğini ifade etti.