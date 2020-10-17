İngiliz futbolunda paralı maç kavgası!

17 Ekim 2020 Cumartesi, 15:15

Sezonun ilk haftasından itibaren oynanan tüm Premier Lig maçlarını ücretsiz yayınlayan SKY ve BT, bu hafta itibariyle televizyon yayını olmayan maçların ücretinin 15 Sterlin olacağını açıklamasının ardından tepkiyle karşılaştı.

Pandemi sebebiyle lige verilen aradan sonraki oynanan maçlar ve bu sezonun ilk 4 haftasındaki Premier Lig maçlarını yayınlayan BBC, SKY, BT ve Amazon’dan BBC ve Amazon’un bu hafta itibariyle maç yayını durduracağı açıklandı. Pandeminin ilk aylarında BBC tüm maçları ücretsiz yayınlarken, SKY, BT ve Amazon abonelerinden hiçbir ek ücret talep etmeden maçları ücretsiz bir şekilde yayınlamıştı. Ancak bu hafta itibariyle karşılaşmaların SKY ve BT’de yayınlanacağının ve bu iki platformun kanallarında yayınlanmayan maçların 15 sterlin üzerinden SKY ve BT’nin özel kanallarından izlenebileceğinin açıklanmasının ardından birçok taraftar ve Premier Lig menajerleri tepki gösterdi. Bu hafta oynanacak Tottenham – West Ham maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jose Mourinho, ‘’ Bu para çok fazla. Evinize şu dönemde arkadaşlarınız gelemeyeceği için ücreti paylaşamazsınız. Taraftarlar için gerçekten üzgünüm. Umarım en kısa zamanda tekrar stadyumlara dönebilirler. ‘’dedi. Yayıncıların aldığı kararı eleştirenlerden birisi olan Leicester City menajeri Brendan Rodgers; ‘’ Onlar için hayal kırıklığına uğradım ve gerçekten üzgünüm. Paranız yoksa maçı izleyemeyeceksiniz. Umarım en kısa sürede bundan vazgeçilir. ‘’ ifadelerini kullandı. Athletic’de yer alan bir haberde önümüzdeki üç haftalık dönemde 15 maçın izle-öde sistemi ile yayınlanacağı belirtildi.

ALINAN KARARIN ARKASINDAYIZ

Hafta başında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Premier Lig CEO’su Richard Masters, Athletic’e verdiği demeçte, SKY ve BT tarafından belirlenen fiyatın makul olduğunu belirtti. Masters, bu kararın BT Sports ve SKY Sports tarafından alındığını hatırlatarak; ‘’ Biz fiyatları belirleyen taraf değiliz ancak izleyenlere özel içerikler sunuyoruz. Maç yayınlarının dışında maç önü ve sonrası yayınlar yapıyoruz. Uygulanan ticari modelin farkındayız ve iki kuruluşla da ücret konusunu konuştuk ancak fiyatları biz belirleyemiyoruz. ‘’ ifadelerini kullandı.

‘’ BU ÜCRETLER SADECE MALİYETİMİZİ KARŞILIYOR ‘’

Hafta içinde yeni ürün lansmanında konuşan BT Müşteri İlişkileri Genel Müdürü Marc Allera; ‘’ Uyguladığımız fiyat politikası sadece maliyetlerimizi karşılıyor. Amacımız Premier Lig’e ve futbol ekosistemine yardımcı olmak. Kazandığımız para yine futbola dönecek ve üzerimizde düşeni yapmaktan son derece memnunuz. ‘’ dedi. BT Sports’un sözcülerinden birisinin Athletic’e verdiği demeçte; ‘’ Ekim ayında televizyonda yayınlanmayan maçlar için Premier Lig ve kulüpleri desteklemeyi kabul ettik. Taraftarlar hala stadyumlara dönemezken, onlara maçları izleme imkânı sunmak istiyoruz. Kulüpler bu sayede önemli gelirler elde ediyor. ‘’ ifadelerini kullandı.

FİYATLARI BAŞKA SPORLARA GÖRE BELİRLİYORLAR

İngiltere Taraftarlar Derneği Yayıncılık Başkanı ve Tottenham Taraftar Grubu Derneği Başkanı Kat Law yaptığı açıklamada, iki yayıncı kuruluşun platformlarında yayınladıkları diğer spor karşılaşmalarına ve özel içerikli yayınlara ödenen ücretler üzerinden Premier Lig maçlarının fiyatının belirlendiğini belirtti. Law Athletic’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı; ‘’ Eğer futbol taraftarıysanız, düşüneceğiniz şey maç izlemektir.