İngiliz futbolundan sosyal medyayı boykot kararı
İngiltere’de futbolun yönetim organları futbolculara yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek için üç gün boyunca sosyal medya boykotu yapılacağını açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, EFL, Kadınlar Premier Lig, FA Kadınlar Championship, Profesyonel Oyuncular Birliği (PFA), İngiltere Antrenörler Birliği, Profesyonel Hakemler Birliği ve ırkçılıkla mücadele için kurulan Kick It Out organizasyonu gelecek hafta sosyal medyayı boykot etme kararı aldı. 30 Nisan Cuma günü başlayacak boykotun 3 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edeceği ve bu tarihler arasında kurumların sosyal medya hesabı üzerinden herhangi bir paylaşım yapılmayacağı ifade edildi.
“GÜÇLÜ YASALARIN UYGULANMASINI İSTİYORUZ”
Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Sosyal medyanın spora olan erişimini ve değerini kabul ediyoruz. Ancak, İngiliz futbolu sosyal medya şirketlerinin çevrimiçi nefreti ortadan kaldırmak için daha fazlasını yapması gerektiğini vurgulamak için bir araya geldiğini ve ayrımcılıkla mücadele eğitimin önemini vurgulamak istiyor. Sosyal medya şirketlerini platformlarında olanlardan daha sorumlu hale getirmek için Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı’ndaki güçlü yasaları uygulamaya çağırıyoruz.”
“MEYDAN OKUMAYI BIRAKMAYACAĞIZ”
Premier League CEO'su Richard Masters şunları ise şunları söyledi: "Herhangi bir ırkçı davranış kabul edilemez ve sosyal medya platformlarında korkunç tacizin devam etmesine izin verilemez. Sosyal medya şirketlerine meydan okumayı bırakmayacağız. Futbol, farklı geçmişlere sahip toplulukları ve kültürleri bir araya getiren spordur ve bu çeşitlilik rekabeti daha da güçlendirir. "
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